Ce studii are Ioana Ciocan, noul ministru al Culturii. Detaliile mai puțin știute din CV-ul oficialului

Publicat 22 oct. 2026, 08:51 Actualizat 22 oct. 2026, 08:54

Ioana Ruxandra Victoria Ciocan este noul ministru al Culturii în Guvernul condus de Luca Niculescu, după o carieră construită în domeniul artelor vizuale, al învățământului universitar și al organizării de expoziții. În vârstă de 47 de ani, aceasta este cunoscută în special pentru activitatea de la Art Safari, eveniment cultural pe care l-a condus mai bine de un deceniu.

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