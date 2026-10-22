Ce studii are Ioana Ciocan, noul ministru al Culturii. Detaliile mai puțin știute din CV-ul oficialului
Ioana Ciocan, actualul ministru al Culturii/ Sursa foto: Colaj Realitatea + Inquam Photos/ George Călin
Ioana Ruxandra Victoria Ciocan este noul ministru al Culturii în Guvernul condus de Luca Niculescu, după o carieră construită în domeniul artelor vizuale, al învățământului universitar și al organizării de expoziții. În vârstă de 47 de ani, aceasta este cunoscută în special pentru activitatea de la Art Safari, eveniment cultural pe care l-a condus mai bine de un deceniu.
Dincolo de proiectele artistice, noul ministru are studii de specialitate în România și Marea Britanie, un doctorat în arte vizuale și experiență în colaborarea cu instituții culturale din țară și din străinătate. În trecut, numele său și cel al Art Safari au apărut și în controverse privind utilizarea unor spații publice și o expoziție sancționată inițial de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.
Ioana Ciocan a intrat în Guvern ca independent și a preluat oficial mandatul miercuri, 21 octombrie 2026, de la fostul ministru Demeter András István, în prezența premierului Luca Niculescu. Anterior, aceasta s-a numărat printre miniștrii propuși care au primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, fiind susținută cu 19 voturi pentru, trei împotrivă și o abținere.
Ce studii are Ioana Ciocan, noul ministru al Culturii. De la Liceul Tonitza la doctorat
Parcursul educațional al Ioanei Ciocan este legat de artă încă din copilărie. Aceasta a urmat Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București, unde a ajuns încă din clasa a V-a. Într-un interviu acordat publicației Ziarul Financiar în aprilie 2018, actualul ministru povestea că părinții au susținut-o în alegerea unei pregătiri artistice, după ce în copilărie încercase și alte activități, inclusiv tenisul și baletul.
„Toată viaţa mea este legată de artă. În clasa a cincea am ajuns la liceul Tonitza”, declara Ioana Ciocan în interviul respectiv.
A continuat studiile la Liceul Tonitza până la finalul clasei a XII-a, după care a urmat cursurile Universității Naționale de Arte din București. Între 2000 și 2003 a studiat la Facultatea de Arte Plastice, unde a obținut diploma de licență în Arte, profilul Arte plastice și decorative, specializarea Grafică. Pregătirea sa universitară nu s-a oprit la licență. În 2007 a absolvit un program de masterat în arte vizuale, tot la Universitatea Națională de Arte din București.
În același an a obținut și o diplomă postuniversitară în Interactive Digital Media, la Ravensbourne College of Design and Communication, program desfășurat în asociere cu University of Sussex, din Marea Britanie. Această specializare privește utilizarea mediilor digitale și a tehnologiei în comunicarea vizuală și în practicile creative.
În relatările despre pregătirea sa apar și studii sau stagii efectuate la Copenhaga. Într-un interviu din 2018, Ioana Ciocan a povestit despre perioadele petrecute la Londra și în capitala Danemarcei, unde a mers pentru a-și completa pregătirea. Informațiile universitare consultate nu indică însă o a doua diplomă obținută în Danemarca. Actualul ministru al Culturii deține și titlul de doctor în arte vizuale, obținut la Universitatea Națională de Arte din București. Cercetarea sa doctorală s-a desfășurat în perioada 2008-2010 și a avut ca temă „Artele grafice și propaganda în istoria modernă a artelor”.
Teza a fost coordonată de profesorul universitar Mihai Mănescu și a abordat relația dintre expresia artistică, mijloacele grafice și transmiterea mesajelor ideologice în istoria modernă. Aceste informații sunt prezentate în biografia oficială publicată de Facultatea de Istorie a Universității din București, instituție în cadrul căreia Ioana Ciocan a desfășurat ulterior activitate didactică.
Ce a predat noul ministru al Culturii și ce funcții a ocupat în învățământ
După încheierea studiilor, Ioana Ciocan și-a construit o parte importantă a carierei în educația artistică. Între 2009 și 2012 a fost profesor de artă la Școala Americană din București, iar între 2010 și 2019 a lucrat ca asistent universitar la Universitatea Națională de Arte din București, în cadrul Facultății de Arte Plastice, Departamentul Grafică. Din 2019 este lector universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universității din București, în Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei. Activitatea sa didactică a fost orientată către arta contemporană, relația dintre artă și spațiul public și mecanismele pieței de artă.
Deși în unele prezentări publice este numită generic profesoară universitară, titulatura academică indicată pe site-ul Universității din București este cea de lector universitar doctor. În paralel, Ioana Ciocan a ocupat mai multe poziții în organizații și instituții culturale. Din 2014 este menționată ca membră a Consiliului științific al Muzeului Național Cotroceni, iar între 2017 și 2022 a fost vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România.
Biografia sa oficială menționează și participarea în Comitetul de înființare și organizare al Muzeului Ororilor Comunismului, precum și implicarea în proiecte culturale naționale și internaționale. În 2021, fostul președinte Klaus Iohannis i-a conferit Medalia „Meritul Cultural”, clasa a III-a, categoria C, dedicată artelor plastice.
Cum a ajuns Ioana Ciocan să conducă Art Safari
Numele Ioanei Ciocan este asociat în special cu Art Safari, proiect expozițional organizat în București, care a reunit de-a lungul anilor expoziții de artă românească de patrimoniu, artă modernă și contemporană. Legătura sa cu evenimentul a început în 2014, când a participat la prima ediție pentru lansarea catalogului dedicat proiectului artistic „Proiect 1990”. Într-un interviu acordat Ziarului Financiar, aceasta povestea că nu anticipase atunci că urma să preia conducerea evenimentului la scurt timp.
Unele articole de presă o prezintă drept fondatoarea Art Safari. Există însă o diferență între aceste formulări și propriile sale declarații despre începutul colaborării. Ioana Ciocan afirma în 2018 că participase la prima ediție din 2014 și preluase ulterior proiectul. În comunicatul transmis la 21 octombrie 2026, organizația precizează că Ioana Ciocan a condus Art Safari din 2015. În biografiile universitare și în alte prezentări profesionale apare și anul 2016 ca reper pentru funcția de director general.
În perioada conducerii sale, evenimentul a organizat expoziții dedicate unor artiști importanți și a dezvoltat colaborări internaționale. Potrivit bilanțului comunicat de Art Safari, proiectul a ajuns la 19 ediții și a depășit pragul de un milion de vizitatori. Aceste cifre provin din raportările organizatorilor.
Odată cu numirea Ioanei Ciocan în Guvern, conducerea executivă a Art Safari a fost preluată, începând cu 20 octombrie 2026, de Diana Nicolaie, designer și artist vizual implicat anterior în proiectele organizației. Prin urmare, noul ministru nu mai ocupă funcția de CEO al Art Safari, deși numeroase profiluri biografice publicate înainte de învestire o prezintă încă în această poziție.
Proiectul artistic prin care a transformat fostul soclu al statuii lui Lenin
Înainte de Art Safari, unul dintre proiectele care i-au adus notorietate în mediul cultural a fost „Proiect 1990”, desfășurat între ianuarie 2010 și aprilie 2014, în Piața Presei Libere din București. Inițiativa a avut la bază transformarea fostului soclu al statuii lui Lenin într-un spațiu destinat artei contemporane. Monumentul comunist fusese îndepărtat după Revoluția din 1989, iar soclul rămăsese neutilizat timp de aproximativ două decenii.
Ioana Ciocan a propus folosirea acestui spațiu pentru amplasarea temporară a unor lucrări realizate de artiști contemporani. În cadrul proiectului au fost prezentate aproximativ 20 de lucrări, potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar. Programul a urmărit introducerea artei în spațiul public, în afara muzeelor și galeriilor tradiționale, dar și deschiderea unei discuții despre felul în care societatea se raportează la trecutul comunist și la monumentele rămase din acea perioadă.
În activitatea sa au mai figurat proiectele „Spam”, desfășurat în 2012-2013, și „Sculptură en plein Air-ul Aiurart”, început în 2013. În 2015, aceasta a făcut parte și din echipa care a pregătit candidatura Bucureștiului pentru titlul de Capitală Culturală Europeană 2021.
Expoziții în China, Belgia și participarea României la Bienala de la Veneția
Cariera Ioanei Ciocan include și activitate internațională în organizarea de expoziții și reprezentarea artei românești. Între 2018 și 2019, a coordonat programul expozițional „Romanian Oil Painting Master Corneliu Baba, China Tour Exhibition”, dedicat pictorului Corneliu Baba. Proiectul a inclus expoziții în mai multe instituții culturale din China, printre care Muzeul Quan Shanshi din Hangzhou și alte muzee și galerii din Ningbo și Handan. În perioada 2019-2020 a participat la organizarea expoziției „Perspectives”, prezentată la BOZAR Bruxelles, în cadrul festivalului internațional EUROPALIA, sub curatoriatul lui Wim Waelput.
Noul ministru al Culturii a îndeplinit și responsabilități de comisar pentru participarea României la Bienala de Artă de la Veneția, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate artei contemporane. Biografia sa profesională menționează implicarea în edițiile din 2024 și 2026. În 2023 a participat la programul Eisenhower Fellowships, dedicat dezvoltării profesionale și colaborării internaționale. În cadrul acestuia, a avut întâlniri cu reprezentanți ai unor muzee americane, pentru a studia metode de dezvoltare a instituțiilor culturale și de atragere a publicului către expoziții.
Ce cărți a publicat Ioana Ciocan
Activitatea profesională a Ioanei Ciocan cuprinde și publicarea unor volume dedicate artei, sculpturii și proiectelor culturale contemporane. În 2014 a publicat „Proiect 1990”, un volum despre intervențiile artistice realizate pe fostul soclu al statuii lui Lenin din Piața Presei Libere. Un an mai târziu a apărut „Transformation. Romanian Sculpture 25 Years After the Revolution”, dedicat evoluției sculpturii românești după căderea comunismului.
Au urmat volumul „a+b”, în 2016, și „Young Blood. Arta timpului tău”, în 2019. În 2022, la Editura Humanitas, a publicat „Sculpturi din întâmplare”, un album care adună imagini ale unor obiecte, improvizații și intervenții urbane descoperite în București. Volumul are 272 de pagini și include fotografii realizate între aprilie 2014 și decembrie 2021.
Cine este soțul noului ministru al Culturii. Legăturile cu piața de artă
Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, Ioana Ciocan este căsătorită cu Dragoș Vărșăndan, director de marketing la Artmark Holding, companie care activează pe piața de artă din România. Dragoș Vărșăndan are și experiență în industria media. Anterior a lucrat în cadrul Ringier România și a ocupat funcții de conducere la publicațiile TV Mania și TV Satelit. Prin activitatea profesională a celor doi, familia are legături cu domeniul cultural, cu organizarea de evenimente și cu piața de artă. Aceste informații descriu relațiile profesionale existente, fără să demonstreze prin ele însele vreo situație de incompatibilitate sau conflict de interese.
Ce avere are Ioana Ciocan și ce afaceri sunt asociate cu Art Safari
Spre deosebire de alți membri ai Guvernului, pentru care sunt disponibile declarații de avere recente, în cazul Ioanei Ciocan nu am identificat până la această dată un document de avere și interese care să îi poată fi atribuit cu certitudine. Din acest motiv, nu pot fi prezentate ca informații confirmate numărul proprietăților deținute, valoarea economiilor personale, eventualele datorii sau veniturile actuale ale ministrului. Există însă date publice despre activitatea economică a societății Art Safari SRL, companie implicată în desfășurarea proiectului cultural și identificată cu CUI 32488890.
Potrivit datelor financiare publicate de platforma Termene.ro, societatea a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 9.495.404 lei și un profit net de 129.020 de lei. Compania avea 12 angajați, iar cifra de afaceri era cu aproximativ 33% mai mare decât în anul precedent. În 2024, societatea raportase o cifră de afaceri de 7.139.765 de lei și un profit net de 15.647 de lei. Aceste sume reprezintă rezultatele financiare ale societății comerciale, nu veniturile personale ale Ioanei Ciocan și nici valoarea averii sale.
Într-o prezentare profesională publicată în 2023 de Eisenhower Fellowships, aceasta era descrisă drept CEO și acționar al Art Safari. Informația confirmă statutul indicat la acel moment, dar nu stabilește participația pe care o deține în prezent. Într-un interviu din 2018, Ioana Ciocan vorbea și despre achiziționarea unor lucrări de artă pentru propria colecție. Nu există însă, în sursele consultate, o evaluare financiară verificabilă a obiectelor respective.
Colaborările cu Primăria Capitalei și instituțiile culturale ale statului
Art Safari a avut, de-a lungul anilor, mai multe colaborări cu instituții publice din București, printre care Muzeul Municipiului București și ARCUB, instituția culturală a Primăriei Capitalei. Parteneriatele au vizat organizarea de expoziții și utilizarea unor spații pentru proiecte culturale, inclusiv Palatul Dacia-România din centrul Bucureștiului.
În 2026, Art Safari a beneficiat și de Înaltul Patronaj al președintelui Nicușor Dan. Tot în acel an, proiectul și-a deschis un nou sediu în zona Amzei, din Sectorul 1 al Capitalei, cu participarea și sprijinul administrației locale. Aceste colaborări instituționale au fost prezentate public atât de organizatori, cât și de reprezentanții autorităților. Înaintea nominalizării la Ministerul Culturii, Ioana Ciocan nu ocupase o funcție de ministru și nu era cunoscută pentru o carieră politică de partid. Intrarea sa în Guvernul Luca Niculescu s-a făcut din poziția de independent.
Controversa expoziției „Nimfe și zombi”. Amenzile CNCD și decizia instanței
Unul dintre episoadele controversate din perioada în care Ioana Ciocan conducea Art Safari a fost legat de expoziția „Nymphs and Zombies”, organizată în vara anului 2023, în cadrul Art Safari Love Edition. Expoziția a inclus lucrări ale artistului Paul Baraka, în care erau reinterpretate simboluri religioase creștine. Unele dintre acestea au provocat reacții negative și sesizări către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în urma acuzațiilor că reprezentările ar fi ofensatoare pentru credincioși.
Prin Hotărârea nr. 38 din 17 ianuarie 2024, CNCD a decis sancționarea cu amenzi de câte 5.000 de lei a Art Safari SRL, Muzeului Municipiului București și curatoarei expoziției. Artistul Paul Baraka a primit avertisment. Este important de precizat că Ioana Ciocan nu figurează în dispozitivul hotărârii ca persoană sancționată individual.
La momentul respectiv, directoarea Art Safari a contestat public decizia CNCD, susținând că libertatea de exprimare artistică trebuie protejată și că lucrările trebuie analizate în contextul întregii expoziții. Controversa a avut însă și o continuare în instanță. La 1 aprilie 2026, Curtea de Apel București a admis cererile formulate de Art Safari SRL și Muzeul Municipiului București și a dispus anularea parțială a hotărârii CNCD în privința celor două instituții.
Potrivit soluției publicate de instanță și relatate de Justnews, hotărârea putea fi atacată cu recurs. Până la momentul documentării nu am putut confirma dacă soluția a rămas definitivă. Prin urmare, prezentarea exclusivă a amenzilor din 2024, fără menționarea anulării lor în privința celor două instituții, ar oferi o imagine incompletă asupra acestui caz.
Disputa privind Palatul Dacia-România. De ce a fost acuzat Art Safari
O altă controversă a apărut în 2025, când reprezentanți ai Muzeului Municipiului București au acuzat Art Safari că ocupa abuziv Palatul Dacia-România, clădire istorică din centrul Capitalei, administrată de instituția muzeală. Disputa privea utilizarea spațiului și calendarul eliberării clădirii pentru lucrări de consolidare și reabilitare. Ioana Ciocan a respins acuzațiile, afirmând că Art Safari folosea imobilul în baza unui contract valabil, încheiat chiar cu Muzeul Municipiului București.
Ulterior, Primăria Capitalei a confirmat, într-un răspuns transmis publicației Buletin de București, că dreptul de utilizare fusese prelungit până la 15 februarie 2026. Potrivit informațiilor comunicate de municipalitate, documentul de prelungire fusese semnat de directorul muzeului, Adrian Majuru. În consecință, acuzația de ocupare abuzivă trebuie prezentată ca parte a disputei dintre instituții, nu ca o ilegalitate stabilită printr-o hotărâre definitivă.
Ce promite Ioana Ciocan la Ministerul Culturii
La audierile parlamentare din octombrie 2026, Ioana Ciocan a prezentat mai multe obiective pentru mandatul său. Printre acestea se numără elaborarea unei strategii naționale pentru cultură, dezvoltarea diplomației culturale și consolidarea cooperării cu Republica Moldova. Noul ministru a anunțat că intenționează să acorde atenție finanțării sectorului cultural independent, programelor de educație culturală și proiectelor dedicate protejării patrimoniului și monumentelor istorice.
Un alt obiectiv menționat a fost adoptarea Codului Patrimoniului, document legislativ important pentru administrarea și protejarea bunurilor culturale. Ioana Ciocan a vorbit și despre pregătirea participării României, în calitate de invitat de onoare, la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt din 2028. Proiectul presupune coordonarea instituțiilor publice și a editorilor, dezvoltarea programelor de traduceri și promovarea literaturii române în străinătate.
În ceea ce privește finanțarea, noul ministru a atras atenția asupra bugetului redus alocat culturii și a susținut necesitatea suplimentării fondurilor.
„Un buget al Culturii nu poate să înceapă cu 0. Suntem la 0,07”, a declarat Ioana Ciocan după audierile parlamentare.
Preluarea mandatului a avut loc într-un context în care noul Guvern se confruntă cu presiuni bugetare, iar instituțiile culturale și sectorul independent așteaptă clarificări privind finanțarea proiectelor. Ioana Ciocan îi succede lui Demeter András István la conducerea Ministerului Culturii, după o carieră concentrată până acum asupra proiectelor expoziționale, educației artistice și managementului cultural.
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