13 miniștri din Guvernul Niculescu au primit aviz favorabil în Parlament. Cine sunt cei care au trecut de prima rundă de audieri

Prima zi a audierilor pentru miniștrii propuși în Guvernul Niculescu s-a încheiat cu avize favorabile pentru 13 membri ai viitorului Cabinet, dintre care doi sunt miniștri delegați.
Candidații au fost evaluați luni de comisiile de specialitate ale Parlamentului, iar marți procedura continuă cu audierea altor cinci persoane propuse pentru funcții ministeriale.
Votul de învestitură este programat tot marți, de la ora 14:00, în ședința plenului reunit al Parlamentului.
Cine sunt cei 13 miniștri care au primit aviz favorabil
Comisiile parlamentare au acordat aviz favorabil următorilor candidați propuși să facă parte din Guvernul Niculescu:
* Marcel-Alexandru Stoica - propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
* Ștefan-Radu Oprea - propus ministru al Apărării Naționale
* Daniel Zamfir - propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
* Dumitru Chisăliță - propus ministru al Energiei
* Florin Barbu - propus ministru al Agriculturii
* Costinel-Bogdan Dumitru - propus ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială
* Alexandru Nazare - propus ministru al Finanțelor
* Valentin-Sorin Costreie - propus ministru al Educației și Cercetării
* Sorin-Gabriel Ionescu - propus ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar
* Marian Neacșu - propus viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne
* Ștefan-Ovidiu Popa - propus ministru al Transporturilor și Infrastructurii
* Natalia-Elena Intotero - propusă ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor
* Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan - propusă ministru al Culturii.
Alți cinci candidați, audiați marți
Audierile din comisiile de specialitate vor continua marți, când urmează să fie evaluați alți cinci miniștri propuși în Cabinetul Niculescu. Este vorba despre:
Radu Marinescu – propus ministru al Justiției;
Alexandru-Mihai Ghigiu – propus ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;
Sebastian-Dănuț Neculăescu – propus ministru al Afacerilor Externe;
Petre Florin Manole – propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;
Alexandru-Florin Rogobete – propus ministru al Sănătății.
După încheierea audierilor, Parlamentul se va reuni în plen pentru votul asupra învestirii noului Guvern. Ședința este programată marți, începând cu ora 14:00.