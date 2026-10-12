Apelul disperat al unei cântărețe: fiica ei de 4 ani ar fi fost răpită chiar de la școală

Momente dramatice pentru o cântăreață din Australia, care susține că nu mai știe unde se află fiica sa, în vârstă de patru ani. Eva Scolaro a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a povestit că fetița, Grace, ar fi fost luată de la școală de tatăl ei și de bunica paternă. Femeia afirmă că nu a reușit să afle adresa la care se află copilul și spune că intenționează să solicite intervenția autorităților.
Cazul a devenit public după ce artista a apărut în lacrimi într-o înregistrare distribuită pe Instagram. Potrivit relatării sale, situația este cu atât mai dificilă cu cât părinții nu au finalizat oficial divorțul, iar ea susține că s-a ocupat în principal de creșterea celor doi copii.
Eva Scolaro susține că fiica sa a fost luată de la școală
În mesajele publicate online, Eva Scolaro a afirmat că Grace, fiica sa în vârstă de patru ani, a fost văzută ultima dată când a plecat de la școală împreună cu tatăl său, Brendan, și cu bunica paternă.
Cântăreața susține că bărbatul nu s-ar fi implicat în viața copiilor în ultimele șapte luni și că ea a fost cea care le-a asigurat îngrijirea și sprijinul financiar.
Artista a precizat că nu se opune relației copiilor cu tatăl lor, însă este îngrijorată de circumstanțele în care fetița ar fi fost luată și de faptul că nu știe unde se află aceasta.
„Îmi doresc absolut ca ai mei copii să își vadă tatăl”, a transmis Eva Scolaro, explicând că principala sa preocupare este să afle unde este fiica sa.
Afirmațiile privind implicarea tatălui și împrejurările în care copilul a plecat de la școală reprezintă versiunea prezentată public de cântăreață.
Mama afirmă că nu a reușit să afle unde se află fetița
Potrivit relatării Evei Scolaro, aceasta ar fi încercat să ia legătura cu soțul său pentru a afla unde se află Grace și pentru a găsi o soluție în privința copiilor.
Femeia susține că s-a oferit inclusiv să îl ducă pe fiul lor la locuința tatălui și să trimită hainele copiilor, însă propunerea sa nu ar fi dus la clarificarea situației.
De asemenea, artista afirmă că Brendan ar fi refuzat să îi comunice adresa la care se află fetița. În aceste condiții, ea spune că nu știe unde este copilul și că nu a reușit să obțină informațiile pe care le caută.
„Încă nu am nicio idee unde se află fiica mea, Grace”, a scris cântăreața pe Instagram, exprimându-și disperarea în legătură cu situația.
Ce măsuri intenționează să solicite cântăreața
Eva Scolaro a anunțat că intenționează să depună o plângere pentru presupusa răpire a copilului și să ceară măsuri care să împiedice scoaterea copiilor din țară.
Printre variantele menționate de aceasta se numără solicitarea unei alerte care să permită autorităților să intervină în cazul unei eventuale încercări de plecare peste graniță.
Demersurile anunțate de cântăreață vin pe fondul temerilor sale că ar putea pierde contactul cu fiica sa și că nu va putea afla rapid unde se află aceasta.
Artista a mai susținut că faptul că divorțul nu este finalizat oficial complică situația. Totuși, împrejurările juridice exacte și eventualele măsuri dispuse de autorități nu sunt clarificate în informațiile prezentate.
Mesajul disperat al mamei, publicat pe Instagram
Prin mesajele sale, Eva Scolaro a încercat să atragă atenția asupra situației și să obțină informații despre copil. Apariția sa emoționată a stârnit reacții în mediul online, unde a vorbit despre teama și incertitudinea pe care le trăiește.
Pentru moment, informațiile privind dispariția fetiței provin din declarațiile publice ale mamei. Nu sunt prezentate detalii care să confirme independent acuzațiile formulate la adresa tatălui sau să stabilească situația juridică a acestuia.