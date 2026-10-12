Apelul disperat al unei cântărețe: fiica ei de 4 ani ar fi fost răpită chiar de la școală

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 18:11

Momente dramatice pentru o cântăreață din Australia, care susține că nu mai știe unde se află fiica sa, în vârstă de patru ani. Eva Scolaro a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a povestit că fetița, Grace, ar fi fost luată de la școală de tatăl ei și de bunica paternă. Femeia afirmă că nu a reușit să afle adresa la care se află copilul și spune că intenționează să solicite intervenția autorităților.

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