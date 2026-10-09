Alertă răpire copil în Teleorman! O fată de 12 ani ar fi fost urcată cu forța într-o mașină

Alertă de răpire în județul Teleorman, după dispariția unei fete de 12 ani din comuna Poroschia. Potrivit primelor informații din anchetă, copila ar fi fost urcată împotriva voinței sale într-un autoturism în care s-ar fi aflat trei persoane. Poliția a activat mecanismul „Alertă Răpire Copil”, iar echipele de intervenție desfășoară căutări pentru găsirea minorei și identificarea tuturor celor implicați.
Sesizarea privind dispariția a fost făcută vineri, 9 octombrie, iar cazul a fost preluat de polițiștii din Teleorman. Ancheta a fost declanșată după ce autoritățile au fost informate că fata ar fi fost luată de pe stradă și transportată cu o mașină în direcția municipiului Alexandria.
Fata de 12 ani ar fi fost urcată cu forța într-un autoturism
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, sesizarea inițială a fost primită de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, iar în jurul orei 16:45 a fost transmisă către Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman.
Din primele verificări a reieșit că incidentul s-ar fi petrecut în jurul orei 12:50, în comuna Poroschia. Minora se afla pe stradă când ar fi fost urcată într-un autoturism împotriva voinței sale, de către trei persoane. Ulterior, mașina s-ar fi deplasat în direcția Alexandria.
Imediat după primirea informațiilor, polițiștii au dat autoturismul în atenție și au mobilizat mai multe echipaje pentru efectuarea verificărilor și găsirea fetei.
A fost activat mecanismul „Alertă Răpire Copil”
Având în vedere circumstanțele dispariției, autoritățile au declanșat mecanismul național „Alertă Răpire Copil” și au constituit o celulă de criză pentru coordonarea activităților.
Polițiștii au reușit să identifice unul dintre bărbații care s-ar fi aflat în autoturismul vizat. În paralel, continuă acțiunile pentru localizarea minorei și identificarea celorlalte persoane care ar fi participat la incident.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs dispariția.
Semnalmentele fetei dispărute din Poroschia
Poliția a făcut publice semnalmentele minorei și hainele pe care aceasta le purta în momentul dispariției, în speranța că informațiile vor ajuta la găsirea ei.
Nume: Tănase-Petre Angela
Vârsta: 12 ani
Înălțime: aproximativ 1,65 metri
- Culoarea ochilor: albaștri
- Forma feței: ovală
- Culoarea părului: șaten
La momentul dispariției, fata purta un tricou negru, o fustă cu imprimeu maro și pantofi sport maro.
Persoanele care au informații sunt rugate să sune la 112
Polițiștii fac apel la persoanele care au văzut-o pe minoră, au observat autoturismul sau dețin orice informație care ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile.
Orice informație relevantă poate fi comunicată la numărul unic de urgență 112.
În cadrul mecanismului „Alertă Răpire Copil”, instituțiile și partenerii publici și privați contribuie la distribuirea mesajului pentru ca informațiile despre dispariție să ajungă cât mai rapid la populație.
Autoritățile continuă căutările și fac apel la cetățeni să distribuie informațiile oficiale și să anunțe imediat poliția dacă pot oferi date utile pentru găsirea fetei.