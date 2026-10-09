Alertă răpire copil în Teleorman! O fată de 12 ani ar fi fost urcată cu forța într-o mașină

Publicat 9 oct. 2026, 23:10 Actualizat 9 oct. 2026, 23:11

Alertă de răpire în județul Teleorman, după dispariția unei fete de 12 ani din comuna Poroschia. Potrivit primelor informații din anchetă, copila ar fi fost urcată împotriva voinței sale într-un autoturism în care s-ar fi aflat trei persoane. Poliția a activat mecanismul „Alertă Răpire Copil”, iar echipele de intervenție desfășoară căutări pentru găsirea minorei și identificarea tuturor celor implicați.

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