Festivalul Internațional Shakespeare Craiova are un nou motiv de sărbătoare. După cea mai amplă ediție din istoria sa, evenimentul a primit Golden Award for Excellence la categoria Culture, Art, în cadrul Romanian PR Award 2026. Distincția recompensează o campanie de comunicare care a reușit să ducă teatrul dincolo de sălile de spectacol și să transforme întregul oraș într-un loc de întâlnire cu universul lui Shakespeare.
O campanie care a transformat Craiova într-o mare scenă
Premiul a fost acordat în cadrul galei Romanian PR Award, desfășurată pe 18 noiembrie, la București, Fundației Shakespeare, Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova și partenerilor de comunicare ZINZOLIN Communications, SVAD Studio și Vislandia. Competiția, ajunsă la cea de-a XXIV-a ediție, a reunit 335 de proiecte, evaluate de un juriu internațional format din profesioniști din 22 de țări.
Sub tema „WILL matters / Voința naște materie”, festivalul s-a desfășurat între 21 și 31 mai 2026 și a înregistrat peste 260.000 de participări la mai mult de 500 de spectacole și evenimente. Activitățile au avut loc în peste 60 de spații din Craiova și zona metropolitană, reunind creații teatrale internaționale, proiecte educaționale, de cercetare și activități dedicate comunității.
Pornind de la celebra idee a lui Shakespeare că întreaga lume este o scenă, campania de comunicare a adus personajele, replicile și temele dramaturgului britanic în viața de zi cu zi a craiovenilor. Shakespeare a fost prezent în mijloacele de transport în comun, la radio și pe rețelele sociale. Prin umor, muzică, întâlniri cu artiștii și poveștile oamenilor implicați, festivalul a reușit să atragă atât iubitorii de teatru, cât și pe cei care descopereau pentru prima dată acest univers artistic.
Un festival construit în jurul oamenilor
Pentru organizatori, distincția reprezintă o recunoaștere a muncii unei întregi echipe, dar și a legăturii pe care festivalul a construit-o cu publicul de-a lungul anilor. Una dintre ambițiile ediției din 2026 a fost ca arta să devină accesibilă unui număr cât mai mare de oameni, indiferent de familiaritatea lor cu teatrul.
Peste 15 milioane de vizualizări și afișări pe rețelele sociale
Rezultatele campaniei arată cât de mult a crescut interesul pentru eveniment. Festivalul a beneficiat de peste 1.390 de apariții în presă, de aproape patru ori mai multe decât la ediția din 2024, și de peste 15 milioane de vizualizări și afișări pe rețelele sociale. Noul site al festivalului a înregistrat, la rândul său, 1,2 milioane de vizualizări de pagină, de trei ori mai multe decât la ediția precedentă.
Povestea unui festival care a adus la Craiova mari artiști ai lumii
Inițiat în 1994 de Emil Boroghină, Festivalul Internațional Shakespeare Craiova a devenit, de-a lungul celor peste trei decenii de existență, un reper al teatrului internațional. La Craiova au ajuns creații semnate de mari personalități ale scenei mondiale, printre care Peter Brook, Robert Wilson, Robert Lepage, Eugenio Barba, Thomas Ostermeier și Yukio Ninagawa. Festivalul a găzduit, de-a lungul timpului, companii teatrale din peste 70 de țări.