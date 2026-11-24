Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 nov. 2026, 12:07

Festivalul Internațional Shakespeare Craiova are un nou motiv de sărbătoare. După cea mai amplă ediție din istoria sa, evenimentul a primit Golden Award for Excellence la categoria Culture, Art, în cadrul Romanian PR Award 2026. Distincția recompensează o campanie de comunicare care a reușit să ducă teatrul dincolo de sălile de spectacol și să transforme întregul oraș într-un loc de întâlnire cu universul lui Shakespeare.

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