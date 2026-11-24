O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a ajuns în râul Someșul Mare, după ce a fost acroșată de un autoturism în localitatea Feldru, județul Bistrița-Năsăud. Accidentul s-a produs marți dimineață, 24 noiembrie 2026. Victima a fost scoasă din apă de participanții la trafic și preluată de echipajele medicale în stare de hipotermie.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, femeia se deplasa în calitate de pieton când a fost lovită de mașină. În urma impactului, aceasta a căzut în râul Someșul Mare.
Femeia a fost scoasă din apă de participanții la trafic
La locul accidentului au intervenit pompierii militari, un echipaj de prim ajutor SMURD de la Stația Sângeorz-Băi și un echipaj de pompieri de la Secția Năsăud. În sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.
Femeia, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost scoasă din râu înainte de sosirea echipajelor de intervenție, cu ajutorul persoanelor aflate în trafic.
Victima era conștientă în momentul preluării de către salvatori, însă prezenta hipotermie și acuza dureri la nivelul coloanei vertebrale și la o mână.
Victima, preluată de echipajele medicale
După ce a fost scoasă din apă, femeia a primit îngrijiri medicale de urgență din partea echipajelor sosite la fața locului. Starea sa a necesitat evaluare medicală, având în vedere expunerea la apa rece și durerile acuzate în urma accidentului.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații suplimentare despre diagnosticul stabilit la spital sau despre evoluția stării de sănătate a victimei.
Împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autorități.