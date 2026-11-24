Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 09:56

O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a ajuns în râul Someșul Mare, după ce a fost acroșată de un autoturism în localitatea Feldru, județul Bistrița-Năsăud. Accidentul s-a produs marți dimineață, 24 noiembrie 2026. Victima a fost scoasă din apă de participanții la trafic și preluată de echipajele medicale în stare de hipotermie.

Distribuie articolul