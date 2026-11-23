Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 nov. 2026, 20:30

Incendiul izbucnit duminică seară la un hotel din stațiunea Poiana Brașov nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă intervenția pompierilor continuă pentru identificarea și lichidarea eventualelor focare ascunse. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, suprafața afectată de incendiu este estimată la aproximativ 3.000 de metri pătrați.

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