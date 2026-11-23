Incendiul izbucnit duminică seară la un hotel din stațiunea Poiana Brașov nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă intervenția pompierilor continuă pentru identificarea și lichidarea eventualelor focare ascunse. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, suprafața afectată de incendiu este estimată la aproximativ 3.000 de metri pătrați.
Incendiul de la hotelul din Poiana Brașov nu se mai manifestă cu flacără deschisă
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a anunțat luni seară că incendiul a afectat acoperișul, mansarda și trei etaje ale clădirii, precum și parțial alte două etaje, suprafața totală afectată fiind estimată la aproximativ 3.000 de metri pătrați.
Vă reamintim că incendiul a izbucnit duminică seară, 22 noiembrie, la mansarda unui hotel din Poiana Brașov și s-a extins ulterior la fațada clădirii, la ultimele trei etaje și la acoperiș, fiind necesară intervenția pompierilor din cinci județe și evacuarea a 150 de persoane, turiști și angajați ai hotelului.
La locul intervenției acționează 11 autospeciale de stingere, 4 autoscări, 1 autospecială de hidroperforare, 1 autocamion de intervenție, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Intervenția este în desfășurare, iar echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru protejarea persoanelor și a construcțiilor învecinate.
a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Brașov, locotenent-colonel Ciprian Sfreja.
În cursul dimineții de luni, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea învelitorii și stingerea completă a incendiului, atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii.
Intervenția este una deosebit de dificilă, având în vedere configurația acoperișului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Este necesară îndepărtarea învelitorii și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii, unde configurația construcției și dificultatea accesului îngreunează semnificativ operațiunile de stingere,
a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).