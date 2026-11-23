Publicat 23 nov. 2026, 10:44 Actualizat 23 nov. 2026, 11:00

Incendiul izbucnit duminică seara, 22 noiembrie, la Hotelul Alpin din Poiana Brașov nu a fost lichidat nici după 12 ore de la declanșare. În prezent, pompierii continuă intervenția pentru localizarea și stingerea tuturor focarelor, operațiunea fiind îngreunată de structura acoperișului și de accesul dificil la zonele afectate. Pentru identificarea focarelor ascunse, salvatorii folosesc camere cu termoviziune și o dronă pentru recunoaștere aeriană și monitorizarea incendiului, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

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