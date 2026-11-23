Incendiul izbucnit duminică seara, 22 noiembrie, la Hotelul Alpin din Poiana Brașov nu a fost lichidat nici după 12 ore de la declanșare. În prezent, pompierii continuă intervenția pentru localizarea și stingerea tuturor focarelor, operațiunea fiind îngreunată de structura acoperișului și de accesul dificil la zonele afectate. Pentru identificarea focarelor ascunse, salvatorii folosesc camere cu termoviziune și o dronă pentru recunoaștere aeriană și monitorizarea incendiului, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).
Potrivit ISU, pentru stingerea completă a incendiului este necesară îndepărtarea învelitorii și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii.
Pompierii folosesc camere cu termoviziune și o dronă pentru monitorizarea incendiului
Pentru identificarea focarelor care nu pot fi observate direct, echipele de intervenție utilizează camere cu termoviziune. De asemenea, pompierii folosesc o dronă pentru recunoaștere aeriană, evaluarea situației operative și monitorizarea zonelor în care incendiul continuă să se manifeste.
Incendiu hotel Alpin Poiana Brașov/ Inquam Photos / Alex Nicodim
ISU a explicat că aceste echipamente sunt necesare pentru identificarea tuturor focarelor și pentru eficientizarea operațiunilor de stingere.
Echipajele de pompieri care intervin la fața locului, schimbate periodic
Având în vedere durata și dificultatea intervenției, echipajele operative sunt schimbate periodic, astfel încât pompierii să își poată continua activitatea în condiții de siguranță și să fie menținută capacitatea de intervenție.
Operațiunile de stingere continuă până la identificarea și lichidarea tuturor focarelor de incendiu de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov.
Incendiu hotel Alpin Poiana Brașov/ Inquam Photos / Alex Nicodim
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică seară, 22 noiembrie, la mansarda unui hotel din stațiunea Poiana Brașov. Pompieri din cinci județe au fost chemați pentru a stinge flăcările, care au izbucnit de la mansardă și s-au extins ulteriorși la fațada clădirii, la ultimele 3 etaje și la acoperiș. 150 de persoane au fost evacuate, turiști și personal hotelier.
Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc motivele izbucnirii incendiului.