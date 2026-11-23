Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 07:13

Un nou cutremur s-a produs în România, luni dimineață, 23 noiembrie 2026. Seismul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, la ora 03:38, și a avut magnitudinea de 2,5 pe scara Richter. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 103,9 kilometri.

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