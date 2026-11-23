Un nou cutremur s-a produs în România, luni dimineață, 23 noiembrie 2026. Seismul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, la ora 03:38, și a avut magnitudinea de 2,5 pe scara Richter. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 103,9 kilometri.
Cutremur în Vrancea, luni, 23 noiembrie. Ce magnitudine a avut
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat producerea unui cutremur slab în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut loc luni, la ora 03:38:47, ora locală a României, și a fost înregistrat la o adâncime de 103,9 kilometri. Magnitudinea cutremurului a fost de 2,5 ML, potrivit informațiilor furnizate de specialiști. Mișcarea tectonică s-a produs în timpul nopții, într-una dintre cele mai active zone seismice ale României, unde sunt înregistrate frecvent cutremure la adâncimi intermediare.
Orașele în apropierea cărora s-a produs cutremurul
Potrivit INCDFP, epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 38,9 kilometri vest de Focșani și 61,8 kilometri nord de Buzău. Cutremurul s-a produs, de asemenea, la 72,5 kilometri est de Sfântu Gheorghe și 84,1 kilometri est de Brașov. Alte orașe aflate în apropierea zonei epicentrale sunt Bârlad, situat la 96,9 kilometri nord-est de epicentru, Ploiești, la 98 de kilometri sud-vest, și Bacău, la 98,5 kilometri nord.
Mișcarea tectonică de luni dimineață a fost clasificată de specialiști drept un cutremur slab, având o magnitudine redusă și producându-se la peste 100 de kilometri adâncime.