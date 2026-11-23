Ninsorile abundente și viscolul au adus primele restricții importante de circulație pe Transalpina. Traficul rutier a fost închis luni, 23 noiembrie 2026, pe un sector de 18 kilometri al DN67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt. Măsura a fost luată pentru siguranța șoferilor, după ce condițiile meteorologice au devenit nefavorabile.
Decizia a fost determinată de căderile abundente de zăpadă și de condițiile dificile de pe șosea. Sectorul dintre Obârșia Lotrului și Curpăt are curbe și declivități accentuate, iar acumulările de zăpadă pot transforma deplasarea într-un pericol pentru conducătorii auto.
Drumarii atrag atenția asupra unui risc suplimentar: în zona respectivă nu există semnal GSM, iar distanța mare față de locuințe poate complica intervenția în cazul unei situații de urgență.
Când se redeschide DN67C – Transalpina
Deocamdată, nu a fost anunțată o dată exactă pentru reluarea circulației. Restricția va fi menținută până când vremea se va îmbunătăți și intervențiile pe șosea vor putea fi desfășurate în condiții de siguranță.
Utilajele DRDP Craiova vor relua lucrările de deszăpezire imediat ce ninsoarea se va opri și condițiile vor permite intervenția echipelor.
Până atunci, șoferii sunt sfătuiți să nu încerce să intre pe sectorul închis și să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile autorităților. O eventuală blocare în zăpadă ar putea deveni deosebit de periculoasă în condițiile în care telefoanele mobile nu au semnal în acea zonă.
Ninsori și în alte zone montane. Avertismentul drumurilor
Problemele provocate de vremea de iarnă nu se limitează la Transalpina. DRDP Brașov a semnalat ninsori în nordul județului Harghita și în zonele înalte din județele Covasna și Sibiu.
Drumarii au anunțat că intervin în zonele afectate cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante. Instituția a precizat că are pregătite 180 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare, precum și peste 21.000 de tone de materiale antiderapante în stoc.
Reprezentanții instituției le recomandă conducătorilor auto să nu plece la drum nepregătiți pentru condiții de iarnă. În zonele montane, vremea se poate schimba rapid, iar zăpada și vântul pot îngreuna deplasarea chiar și pe sectoarele unde traficul nu este restricționat.
Șoferii care au în plan o călătorie în zona Transalpinei trebuie să verifice în prealabil situația drumurilor și să aleagă rute alternative. Accesul pe tronsonul închis dintre Obârșia Lotrului și Curpăt nu este permis până la ridicarea restricțiilor.