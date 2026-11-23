Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 15:21

Ninsorile abundente și viscolul au adus primele restricții importante de circulație pe Transalpina. Traficul rutier a fost închis luni, 23 noiembrie 2026, pe un sector de 18 kilometri al DN67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt. Măsura a fost luată pentru siguranța șoferilor, după ce condițiile meteorologice au devenit nefavorabile.

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