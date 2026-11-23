Mobilizare de amploare în Maramureș, după dispariția misterioasă a unui polițist în vârstă de 45 de ani. Agentul de la Ordine Publică este de negăsit după ce a participat la o petrecere organizată la o cabană din localitatea Remecioara. Ultimele imagini surprinse de o cameră de supraveghere îl arată îndreptându-se spre o punte pietonală peste râul Lăpuș. Din acel moment, nimeni nu mai știe nimic despre el, iar telefonul său este închis. Colegii polițistului, pompierii și salvamontiștii au fost mobilizați pentru a-l găsi.
Polițist dispărut după o petrecere. Ultimele imagini îl surprind lângă râul Lăpuș
Dispariția polițistului de 45 de ani a declanșat o amplă operațiune de căutare în localitatea Remecioara, județul Maramureș. Bărbatul, angajat la Ordine Publică, participase sâmbătă, 21 noiembrie, la o petrecere organizată la o cabană aflată în apropierea râului Lăpuș.
Din informațiile apărute până în prezent, polițistul fusese adus cu un autoturism până pe unul dintre malurile râului, de unde a traversat o punte pietonală pentru a ajunge la cabană. După petrecere, în jurul orei 19:00, acesta ar fi plecat singur, îndreptându-se către locul prin care venise. O cameră de supraveghere l-a surprins în timp ce se apropia de puntea peste râul Lăpuș. Acestea sunt ultimele imagini cunoscute cu bărbatul, iar de atunci nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu el, conform presei locale.
Telefonul polițistului este închis, iar apropiații nu știu unde s-ar putea afla. Dispariția a fost anunțată autorităților duminică, 22 noiembrie, moment în care au început căutările în zona râului și pe terenurile din apropiere.
Căutări de amploare cu drone, câini de urmă și echipaje speciale
După sesizarea dispariției, în zonă au fost mobilizate mai multe echipe de intervenție. La operațiune participă polițiști, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, pompieri, salvamontiști și voluntari, care încearcă să găsească orice indiciu despre traseul urmat de bărbat.
Căutările s-au concentrat în special în apropierea punții pietonale și de-a lungul râului Lăpuș, având în vedere că aceasta este ultima zonă în care polițistul a fost surprins de camerele de supraveghere.
Pompierii au intervenit inclusiv cu o barcă pneumatică pentru verificarea cursului de apă, în timp ce salvamontiștii au folosit o dronă dotată cu sistem de termoviziune. La operațiune au fost utilizați și câini de urmă, în încercarea de a identifica direcția în care bărbatul s-ar fi deplasat după plecarea de la cabană. Echipele de intervenție verifică atât malurile râului, cât și zonele greu accesibile din apropiere. Până la ultimele informații disponibile, nu fusese identificat niciun indiciu care să stabilească locul în care se află polițistul.
Căutările, suspendate din cauza întunericului. Operațiunea urma să fie reluată luni
Operațiunile desfășurate duminică au continuat până seara, când echipele de intervenție au fost nevoite să suspende căutările din cauza întunericului și a riscurilor pe care terenul le prezenta pentru salvatori.
Zona râului Lăpuș este una dificilă, iar verificarea malurilor și a cursului de apă necesită echipamente speciale. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, căutările urmau să fie reluate luni dimineață, 23 noiembrie, pentru extinderea verificărilor. Una dintre principalele întrebări la care încearcă să răspundă anchetatorii este dacă polițistul a reușit să traverseze puntea la întoarcerea de la petrecere. Imaginile surprinse de camera de supraveghere îl arată apropiindu-se de aceasta, însă nu stabilesc ce s-a întâmplat ulterior.
Deocamdată, nu există o confirmare că bărbatul ar fi căzut în apă, iar împrejurările dispariției sale rămân necunoscute.
Misterul dispariției polițistului din Maramureș. Colegii încearcă să refacă traseul bărbatului
Polițiștii încearcă să reconstituie ultimele ore înaintea dispariției colegului lor și să stabilească dacă acesta a mai fost văzut după plecarea de la petrecere. Imaginile camerelor de supraveghere reprezintă un indiciu important, însă nu oferă suficiente informații pentru a explica ce s-a întâmplat.
Un alt element care complică situația este faptul că telefonul bărbatului este închis, astfel că apropiații și colegii nu au reușit să îl contacteze.
Căutările sunt concentrate în zona localității Remecioara și în apropierea râului Lăpuș, unde echipele de intervenție încearcă să identifice eventuale urme sau obiecte care ar putea aparține persoanei dispărute. Până la ultimele informații disponibile, polițistul în vârstă de 45 de ani nu fusese găsit, iar autoritățile continuă demersurile pentru stabilirea împrejurărilor dispariției sale.