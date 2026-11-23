Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 08:52

Mobilizare de amploare în Maramureș, după dispariția misterioasă a unui polițist în vârstă de 45 de ani. Agentul de la Ordine Publică este de negăsit după ce a participat la o petrecere organizată la o cabană din localitatea Remecioara. Ultimele imagini surprinse de o cameră de supraveghere îl arată îndreptându-se spre o punte pietonală peste râul Lăpuș. Din acel moment, nimeni nu mai știe nimic despre el, iar telefonul său este închis. Colegii polițistului, pompierii și salvamontiștii au fost mobilizați pentru a-l găsi.

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