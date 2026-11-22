Iarna începe să își facă simțită prezența în județul Maramureș, unde duminică seara a nins în mai multe zone montane, inclusiv în Munții Gutâi, în Pasul Prislop și la Cavnic. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și au împrăștiat material antiderapant pentru a menține drumurile practicabile. Deocamdată, nu au fost semnalate probleme în trafic.
Drumarii au intervenit pe drumul spre Cavnic
Drumarii au intervenit cu mai multe utilaje pe DJ 109 F, drumul care traversează orașul Cavnic și duce spre domeniul schiabil, dar și în municipiul Sighetu Marmației, unde a nins.
Acesta a ținut să precizeze că echipele care se ocupă de întreținerea drumurilor naționale și județene sunt pregătite să intervină în cazul unor ninsori abundente.
Ninge și pe DN 18, în Pasurile Gutâi și Prislop
Ninsorile au ajuns și pe DN 18, unde drumarii intervin în zonele montane, în condițiile în care ninge în Pasul Gutâi și în Pasul Prislop, iar la Vișeu de Sus se înregistrează fulguieli, în unele zone vizibilitatea fiind ușor redusă, potrivit purtătorului de cuvânt al CJSU Maramureș, Dan Bucă.
El a subliniat că drumarii au intervenit pe DN 18 cu trei utilaje, împrăștiind 13 tone de material antiderapant, în timp ce în Pasul Prislop s-a depus deja un strat subțire de zăpadă pe acostament. De asemenea, la Cavnic, echipele societății Drumuri și Poduri Maramureș au intervenit cu două utilaje, împrăștiind 11 tone de material antiderapant.
Recomandările autorităților pentru șoferi
Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, mai ales în zonele montane, unde vremea se poate schimba rapid. De asemenea, șoferii trebuie să își echipeze mașinile corespunzător sezonului rece și să adapteze viteza la condițiile de drum.
Societatea Județeană de Drumuri și Poduri asigură întreținerea a peste 800 de kilometri de drumuri județene, iar pe timpul iernii echipele intervin frecvent și pe DN 18, în pasurile Gutâi, Prislop și Rotunda, pe DN 17C, în Pasul Dealul Ștefăniței, precum și pe DN 19, în Pasul Huta Certeze.