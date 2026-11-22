Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 22 nov. 2026, 18:41

Iarna începe să își facă simțită prezența în județul Maramureș, unde duminică seara a nins în mai multe zone montane, inclusiv în Munții Gutâi, în Pasul Prislop și la Cavnic. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și au împrăștiat material antiderapant pentru a menține drumurile practicabile. Deocamdată, nu au fost semnalate probleme în trafic.

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