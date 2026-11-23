Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 nov. 2026, 16:18

O tragedie cutremurătoare a îndoliat comunitatea academică din Iași. Daria Butnaru, o tânără de numai 23 de ani, studentă la Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ajuns la spital. Deși medicii au depus eforturi considerabile pentru a-i salva viața și au apelat inclusiv la o procedură medicală complexă, organismul tinerei nu a mai răspuns tratamentului.

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