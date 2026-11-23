O tragedie cutremurătoare a îndoliat comunitatea academică din Iași. Daria Butnaru, o tânără de numai 23 de ani, studentă la Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ajuns la spital. Deși medicii au depus eforturi considerabile pentru a-i salva viața și au apelat inclusiv la o procedură medicală complexă, organismul tinerei nu a mai răspuns tratamentului.
Vestea dispariției sale premature a provocat un val de tristețe în rândul profesorilor, colegilor și al celor care au cunoscut-o. Daria se afla la începutul unui parcurs academic promițător, iar cei care i-au îndrumat pașii în facultate vorbeau despre inteligența, seriozitatea și pasiunea ei pentru cercetarea în domeniul fizicii.
Daria Butnaru avea doar 23 de ani. Ce spun reprezentanții facultății
Tânăra era masterandă în primul an la Facultatea de Fizică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dispariția sa neașteptată a fost confirmată și de conducerea instituției de învățământ superior, însă, în primele momente, reprezentanții facultății nu aveau informații concrete despre circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Decanul Facultății de Fizică a declarat că a aflat despre decesul studentei în cursul zilei de duminică și că nu cunoștea detalii despre problemele medicale ale acesteia.
„Știu doar că era studenta noastră și că a decedat, atât. Restul detaliilor pe care le-ați menționat nu le cunosc. Deci nu avem detalii despre starea medicală sau locul, nu am eu detaliile astea. Ne pare rău tuturor. S-ar fi întâmplat vineri sau sâmbătă, în perioada respectivă. Eu am aflat duminică”, a precizat decanul.
Omagiu emoționant pentru studenta care avea un viitor strălucit în cercetare
Moartea Dariei Butnaru a lăsat un gol imens în comunitatea universitară. O profesoară care a cunoscut-o a publicat un mesaj impresionant, în care a descris-o drept o studentă excepțională, dedicată studiului și cu perspective remarcabile în cercetarea științifică.
Potrivit acesteia, tânăra avea toate calitățile necesare pentru a construi o carieră de succes în domeniul fizicii, iar pierderea sa este cu atât mai dureroasă cu cât avea întreaga viață înainte.
„O tânără curioasă, studioasă, serioasă, harnică și neobosită, pe care o aștepta un traseu și un viitor minunat în cercetare în Fizică, pe măsura inteligenței și a minții sale splendide. Dumnezeu s-o ierte! Sincere condoleanțe familiei sale pentru pierderea cumplită! Fly high in the sky, butterfly…”, a transmis cadrul didactic.
Care a fost cauza morții. Medicii au conectat-o la aparatul ECMO
Daria Butnaru a murit la numai o zi după internarea în spital. Potrivit informațiilor apărute ulterior, inițial s-a vehiculat ipoteza unui stop cardiac produs în timp ce tânăra se afla la cămin. Medicul Ovidiu Popa a oferit însă explicații despre situația medicală și a precizat că nu a fost vorba despre un infarct, ci despre o tulburare severă de ritm cardiac, care a provocat un stop cardiorespirator.
Pentru a încerca să o salveze, medicii de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași au recurs inclusiv la sistemul ECMO, o tehnologie medicală complexă care poate prelua temporar funcțiile de oxigenare a sângelui și de susținere a circulației sanguine atunci când organismul nu mai reușește să le asigure în mod corespunzător.
În ciuda intervențiilor, starea tinerei nu s-a îmbunătățit, iar aceasta a murit în ziua următoare internării.
„Era o tânără care era masterandă la UAIC, cu stop cardiorespirator, și s-a pus, într-adevăr, ECMO la noi, la «Spiridon». Dar, din păcate, a decedat în ziua următoare”, a explicat medicul Ovidiu Popa, potrivit Ziarul de Iași.
Ce este tulburarea de ritm cardiac care poate provoca un stop cardiorespirator
Medicul a explicat că inima nu funcționează doar pe baza contracțiilor musculare, ci este coordonată și de impulsuri electrice care asigură ritmul normal al bătăilor. Atunci când apar dereglări grave în transmiterea acestor impulsuri, activitatea cardiacă poate fi afectată sever, iar inima poate ajunge în imposibilitatea de a pompa eficient sângele.
Printre posibilele explicații pentru asemenea evenimente se pot afla anumite afecțiuni congenitale sau probleme apărute la nivelul sistemului electric al inimii. În unele situații, astfel de tulburări sunt dificil de identificat înainte de producerea unui episod grav, inclusiv în cazul persoanelor tinere.
„Inima, ca să funcționeze normal, e coordonată și din punct de vedere electric. Dacă avea o problemă congenitală sau s-a întâmplat ceva cu conducerea electrică, a instalat tulburarea asta de ritm”, a mai declarat medicul.
Dispariția Dariei Butnaru reprezintă o pierdere uriașă pentru familie, prieteni și întreaga comunitate academică ieșeană.