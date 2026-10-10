Noi dezvăluiri despre moartea Carlei Georgescu, studenta româncă ucisă la 20 de ani. Tatăl vitreg ar fi mers deghizat spre cămin

Publicat 10 oct. 2026, 12:15 Actualizat 10 oct. 2026, 12:18 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi informații cutremurătoare în cazul Carlei, românca ucisă în Marea Britanie de tatăl vitreg. Potrivit Realitatea PLUS, procurorii au descoperit că bărbatul devenise obsedat de tânără și avea un manechin pe care îl îmbrăca cu cămașa de noapte a acesteia. Înainte de oribila faptă, criminalul a fost surprins de camerele de supraveghere cum se îndrepta către cămin, cu o pătură în cap. Tânăra a fost ucisă în luna februarie, chiar în ziua în care împlinea 20 de ani. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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