Noi dezvăluiri despre moartea Carlei Georgescu, studenta româncă ucisă la 20 de ani. Tatăl vitreg ar fi mers deghizat spre cămin

Apar noi informații cutremurătoare în cazul Carlei, românca ucisă în Marea Britanie de tatăl vitreg. Potrivit Realitatea PLUS, procurorii au descoperit că bărbatul devenise obsedat de tânără și avea un manechin pe care îl îmbrăca cu cămașa de noapte a acesteia. Înainte de oribila faptă, criminalul a fost surprins de camerele de supraveghere cum se îndrepta către cămin, cu o pătură în cap. Tânăra a fost ucisă în luna februarie, chiar în ziua în care împlinea 20 de ani. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Descoperiri șocante despre obsesia tatălui vitreg
Carla Georgescu era studentă la Psihologie și locuia într-un cămin universitar din Preston. În noaptea tragediei, camerele de supraveghere l-au surprins pe tatăl ei vitreg, Nathan Owens, în timp ce se îndrepta spre cămin, la ora patru dimineața. Bărbatul își acoperise capul cu o pătură, pentru a nu fi recunoscut, relatează Realitatea PLUS.
În timpul anchetei, procurorii au făcut descoperiri șocante. Bărbatul devenise obsedat de tânără și i-ar fi modificat fotografiile, transformându-le în imagini cu caracter sexual. Bărbatul avea și un manechin pe care îl îmbrăca cu cămașa de noapte a acesteia. Anchetatorii suspectează că gelozia ar fi stat la baza crimei. Carla urma să plece în România, unde voia să se întâlnească cu un tânăr pe care îl cunoscuse pe internet.
Cum s-ar fi comportat Nathan Owens după moartea Carlei
După moartea fetei, tatăl vitreg s-ar fi comportat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A ieșit la plimbare cu mama Carlei, în timp ce femeia încerca disperată să își contacteze fiica. Pentru colegii de facultate ai româncei, moartea ei a fost un șoc. Zeci de tineri s-au adunat la un priveghi în fața universității.
Nathan Owens este acum judecat pentru crimă. Bărbatul neagă acuzațiile, iar instanța urmează să stabilească dacă este vinovat.