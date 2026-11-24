Șoferii care tranzitează DN1, pe ruta Ploiești–Brașov, trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic în zilele de miercuri, 25 noiembrie, și joi, 26 noiembrie. Circulația va fi îngreunată pe sensul de coborâre dinspre munte, unde se desfășoară lucrări de consolidare și refacere a carosabilului.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, intervențiile vor avea loc în ambele zile, între orele 09:00 și 16:00.
Prima bandă de pe sensul Brașov-Ploiești va fi închisă
Restricțiile vor fi instituite pe DN1, între kilometrii 99+550 și 99+030, pe direcția de deplasare Brașov-Ploiești.
Pe acest sector de drum, prima bandă va fi închisă temporar pentru ca muncitorii să poată executa lucrările necesare la partea carosabilă. În zona intervenției va fi montată semnalizare rutieră temporară, astfel încât participanții la trafic să fie informați cu privire la modificările de circulație.
După încheierea lucrărilor, traficul va reveni la normal, iar ambele benzi de pe sensul Brașov-Ploiești vor fi redeschise circulației.
Recomandările polițiștilor pentru șoferii care tranzitează DN1
Polițiștii prahoveni le recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele și semnalizarea temporară din zona șantierului și să reducă viteza în apropierea echipelor care execută lucrările.
De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență, să păstreze distanța corespunzătoare față de celelalte vehicule și să țină cont de eventualele întârzieri în planificarea deplasărilor.
Restricțiile sunt valabile doar pe durata intervențiilor, miercuri și joi, în intervalul 09:00-16:00, pe sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești.