Publicat 24 nov. 2026, 20:30 Actualizat 24 nov. 2026, 20:31

Șoferii care tranzitează DN1, pe ruta Ploiești–Brașov, trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic în zilele de miercuri, 25 noiembrie, și joi, 26 noiembrie. Circulația va fi îngreunată pe sensul de coborâre dinspre munte, unde se desfășoară lucrări de consolidare și refacere a carosabilului.

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