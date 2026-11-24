Securitatea navigației în Marea Neagră s-a deteriorat în ultimul an, pe fondul continuării războiului dintre Rusia și Ucraina și al intensificării amenințărilor militare din regiune. Direcția Hidrografică Maritimă (DHM), structură aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, prin Forțele Navale Române, a emis 181 de avertismente radio pentru navigatori de la începutul anului 2026, în contextul pericolelor care afectează traficul maritim.
Potrivit informațiilor transmise de instituție la solicitarea presei, situația din sectorul românesc al Mării Negre și din zona economică exclusivă a României este mai dificilă decât în 2025. Atacurile cu drone aeriene și maritime au devenit un factor suplimentar de risc, cu efecte asupra transportului comercial pe mare și asupra infrastructurii portuare.
181 de avertismente radio pentru evitarea incidentelor maritime
Avertismentele emise de Direcția Hidrografică Maritimă au rolul de a informa navele despre pericolele existente și de a preveni accidentele, inclusiv eventuale contacte cu mine marine. Aceste comunicări le permit navigatorilor să evite sectoarele periculoase și să utilizeze rute alternative considerate sigure.
Unul dintre cele mai recente avertismente importante a fost transmis la 15 noiembrie. Atunci, o suprafață de aproximativ 70 de kilometri pătrați, aflată între Sfântu Gheorghe și Sulina, a fost semnalată drept zonă cu pericol pentru navigație.
Măsura a venit în contextul incidentelor în care mai multe nave au fost lovite în apropierea apelor românești, pe fondul conflictului militar din regiune.
Mine marine și resturi de drone, printre pericolele din apele României
Forțele Navale Române identifică periodic mine marine și fragmente provenite de la drone militare ajunse în apele teritoriale sau în zona economică exclusivă a țării. Această situație reprezintă o preocupare suplimentară pentru securitatea navigației, dar și pentru activitățile economice desfășurate în largul Mării Negre.
În zona economică exclusivă se află și proiecte importante de exploatare a resurselor energetice offshore, în care sunt implicate mai multe companii, inclusiv OMV Petrom.
Pericolul minelor marine nu este unul izolat. Începând din 2024, forțele navale din România, Bulgaria și Turcia desfășoară operațiuni comune de identificare și neutralizare a dispozitivelor explozive din partea de vest și sud a Mării Negre. În cadrul acestor acțiuni au fost dezamorsate peste 150 de mine care puteau pune în pericol navele aflate pe rutele maritime.
Bruiajul GPS și atacurile cibernetice, alte amenințări pentru securitatea maritimă
Direcția Hidrografică Maritimă atrage atenția că riscurile din regiune nu se limitează la mine și drone. Bruiajul semnalelor GPS și atacurile cibernetice continuă să reprezinte amenințări pentru activitățile maritime.
România trebuie să ia în calcul și riscurile suplimentare care vizează securitatea spațiului aerian, Portul Constanța, Delta Dunării și infrastructura energetică amplasată în largul mării.
O altă problemă semnalată de autorități este reprezentată de existența a patru nave scufundate sau eșuate, care constituie obstacole și pot afecta siguranța navigației în apele teritoriale românești sau în zona economică exclusivă.
Ce echipamente consideră necesare Forțele Navale pentru monitorizarea Mării Negre
În condițiile multiplicării amenințărilor, comandorul Lucian Grigorescu, comandantul Direcției Hidrografice Maritime, consideră necesară dezvoltarea capacităților tehnice de supraveghere și colectare a informațiilor maritime.
Printre prioritățile menționate se numără achiziționarea unui sistem software integrat, care să permită colectarea, centralizarea și transmiterea datelor obținute cu ajutorul echipamentelor autonome utilizate de structurile Forțelor Navale Române și NATO.
Un alt proiect considerat util vizează instalarea unor radare de înaltă frecvență (HF), destinate monitorizării permanente a curenților marini de suprafață. Aceste sisteme ar putea măsura viteza și direcția curenților pe suprafețe întinse, furnizând informații importante pentru anticiparea evoluției acestora.
Datele obținute ar putea sprijini intervențiile echipelor de salvare în cazul navelor aflate în dificultate și ar contribui la identificarea și monitorizarea mai eficientă a poluărilor marine.
Cele 181 de avertismente radio emise în 2026 reflectă amploarea activităților de informare și avertizare desfășurate pentru protejarea navigației în Marea Neagră, într-un context regional în care minele marine, dronele militare și amenințările asupra infrastructurii continuă să reprezinte provocări pentru România.