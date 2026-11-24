Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 12:22

Securitatea navigației în Marea Neagră s-a deteriorat în ultimul an, pe fondul continuării războiului dintre Rusia și Ucraina și al intensificării amenințărilor militare din regiune. Direcția Hidrografică Maritimă (DHM), structură aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, prin Forțele Navale Române, a emis 181 de avertismente radio pentru navigatori de la începutul anului 2026, în contextul pericolelor care afectează traficul maritim.

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