Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți, 24 noiembrie, o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Portugalia, tranzitează această țară sau intenționează să ajungă acolo în perioada 24-27 noiembrie 2026. Totul, deoarece o grevă națională a mecanicilor de locomotivă va afecta circulația trenurilor de călători, în primele două zile transportul feroviar urmând să fie oprit aproape în totalitate.
Potrivit informațiilor transmise de MAE, Sindicatul Mecanicilor de Locomotivă din cadrul companiei Căilor Ferate portugheze a anunțat organizarea unei greve naționale în perioada 24-27 noiembrie 2026.
Trenurile din Portugalia, oprite aproape complet pe 24 și 25 noiembrie
Impactul grevei va fi diferit în funcție de zi. Astfel, în perioada 24-25 noiembrie 2026, circulația feroviară de călători va fi oprită aproape în totalitate. În următoarele două zile, respectiv 26 și 27 noiembrie, sunt așteptate întârzieri și anulări ale unor trenuri, însă vor fi menținute cursele esențiale.
Călătorii pot consulta situația circulației trenurilor și eventualele modificări ale programului pe site-ul oficial al companiei feroviare portugheze: www.cp.pt/pt/avisos.
Ce numere de telefon pot apela românii care au nevoie de ajutor
MAE precizează că românii afectați de greva din Portugalia pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona:
+351 213 966 463
+351 213 960 866
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center. Pentru situațiile dificile, speciale, cu caracter de urgență, cetățenii români pot apela numărul de telefon de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351 927 411 628.
MAE recomandă verificarea informațiilor înainte de plecare
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să consulte constant informațiile și avertizările publicate pe paginile oficiale ale instituției și ale Ambasadei României în Portugalia:
Totodată, MAE reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care pune la dispoziție informații și recomandări utile pentru deplasările în afara țării. Autoritățile recomandă celor care au planificate călătorii cu trenul în Portugalia în perioada grevei să verifice din timp disponibilitatea curselor și eventualele modificări ale programului.