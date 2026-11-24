Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 10:36

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți, 24 noiembrie, o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Portugalia, tranzitează această țară sau intenționează să ajungă acolo în perioada 24-27 noiembrie 2026. Totul, deoarece o grevă națională a mecanicilor de locomotivă va afecta circulația trenurilor de călători, în primele două zile transportul feroviar urmând să fie oprit aproape în totalitate.

Distribuie articolul