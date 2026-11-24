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Accident grav pe A0, în zona Pantelimon: o victimă a fost preluată de elicopterul SMURD. Trafic blocat spre A2 VIDEO
Accident A0, în zona Pantelimon/ Captură video/ Facebook Info Trafic București și Ilfov
Publicat24 nov. 2026, 10:01
Actualizat24 nov. 2026, 10:02
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs marți, 24 noiembrie, pe autostrada A0, Centura Capitalei, în zona localității Pantelimon, județul Ilfov. În urma impactului au rezultat victime multiple, iar una dintre persoanele rănite a fost preluată de un elicopter SMURD, sosit de urgență la fața locului.
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