Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 nov. 2026, 15:00

Parcul Pantelimon ar putea deveni un adevărat parc de distracții și recreere, cu telegondolă, trenuleț turistic, rollercoastere, parc de aventură și zone tematice inspirate din povești. Primăria Sectorului 3 propune o investiție de peste 230 de milioane de lei pentru modernizarea parcului, care va include și piste de biciclete și alergare, locuri de joacă incluzive, spații verzi și facilități pentru evenimente culturale.

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