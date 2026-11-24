Publicat 24 nov. 2026, 09:33 Actualizat 24 nov. 2026, 09:35 Sursă Realitatea PLUS

Este scandal uriaș pe tema creșterii salariului minim pe economie. Varianta reducerii taxării muncii este analizată atât de Guvern, cât și de mediul privat, ca soluție pentru majorarea venitului minim. Potrivit unor surse, Consiliul Național Tripartit va fi convocat luna viitoare. Sindicatele cer majorarea salariului minim, indiferent de scenariul ales, în timp ce patronatele insistă, printre altele, asupra variantei impozitării zero a salariului minim. Dacă această măsură ar fi aplicată, angajații plătiți cu salariul minim ar primi în plus peste 180 de lei.

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