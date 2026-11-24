Este scandal uriaș pe tema creșterii salariului minim pe economie. Varianta reducerii taxării muncii este analizată atât de Guvern, cât și de mediul privat, ca soluție pentru majorarea venitului minim. Potrivit unor surse, Consiliul Național Tripartit va fi convocat luna viitoare. Sindicatele cer majorarea salariului minim, indiferent de scenariul ales, în timp ce patronatele insistă, printre altele, asupra variantei impozitării zero a salariului minim. Dacă această măsură ar fi aplicată, angajații plătiți cu salariul minim ar primi în plus peste 180 de lei.
Negocierile privind salariul minim pe economie intră în linie dreaptă, iar Guvernul, sindicatele și patronatele analizează o serie de scenarii care îmbină majorarea salariului minim brut cu reducerea taxării pe muncă. Potrivit surselor citate, partenerii sociali urmează să revină la masa discuțiilor, cel mai probabil săptămâna viitoare, pentru a evalua noile simulări, iar decizia finală ar putea fi luată după 6 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit, sau cel târziu până la jumătatea lunii viitoare.
Ce cer patronatele și sindicatele la negocieri
Pozițiile celor două tabere conturează o dezbatere între creșterea venitului net prin relaxare fiscală și majorarea salariului brut pentru protejarea puterii de cumpărare.
Propunerea patronatelor: Mediul de afaceri solicită reducerea taxelor aplicate salariului minim, astfel încât salariații să încaseze mai mulți bani net la finalul lunii fără a împovăra suplimentar costul total al muncii. Printre variantele discutate se află impozit zero pe salariul minim și aplicarea unei cote de impozitare de până la 10% pentru veniturile brute de până la 6.000 de lei. Orice astfel de măsură rămâne însă condiționată de o analiză riguroasă a impactului asupra bugetului de stat.
Poziția sindicatelor: Reprezentanții angajaților privesc cu deschidere reducerea impozitării, însă avertizează că relaxarea fiscală nu trebuie să înlocuiască majorarea salariului minim brut. Sindicatele cer creșterea nivelului brut pentru a compensa scumpirile și a menține puterea de cumpărare a lucrătorilor.
Scenariile de majorare a salariului minim brut
În discuțiile actuale sunt luate în calcul majorări ale salariului minim brut situate între 4.800 de lei și peste 5.000 de lei, raportate la diferite procente din câștigul salarial mediu brut. Simulările prezentate evidențiază trei repere principale:
Scenariu
Salariu minim brut
Salariu net estimat
Ponderea din câștigul salarial mediu brut
Scenariul 1
4.593 de lei
2.761 de lei
47%
Scenariul 2
4.884 de lei
2.918 de lei
50%
Scenariul 3
5.079 de lei
3.023 de lei
52%
Câștigul net suplimentar prin reducerea impozitării
Separat de creșterea pragului brut, patronatele au pus în discuție o variantă etapizată de reducere a impozitării pe mai multe praguri salariale, menită să majoreze venitul net încasat de angajați:
Salariu brut de 4.325 de lei: cu impozit zero, angajatul ar primi în plus 182 de lei net.
Salariu brut de 4.575 de lei: la o cotă de impozitare de 1,49%, câștigul suplimentar ar fi de 189 de lei net.
Salariu brut de 4.825 de lei: la o cotă de impozitare de 2,99%, suma suplimentară ar ajunge la 177 de lei net.
Salariu brut de 5.075 de lei: la o cotă de impozitare de 4,48%, angajatul ar încasa în plus 152 de lei net.
Următoarele runde de consultări vor clarifica ce formulă combinată de salariu minim brut și taxare salarială întrunește consensul părților și sustenabilitatea bugetară înainte de reuniunea Consiliului Național Tripartit.