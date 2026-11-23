Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 16:30

Legea salarizării bugetare, majorarea salariului minim, construcția bugetului de stat pentru 2027 și reformele din sănătate, educație și administrație s-au numărat printre principalele teme discutate luni, 23 noiembrie, la Parlament, în cadrul întrevedrii la care au participat reprezentanții celor cinci confederații sindicale și cei ai conducerii Partidului Social Democrat (PSD). La finalul discuțiilor, liderul Cartel Alfa Bogdan Hossu a declarat că sindicatele au prezentat zece puncte de interes, care vizează atât veniturile angajaților, cât și identificarea unor noi surse de finanțare pentru bugetul de stat.

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