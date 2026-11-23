Legea salarizării bugetare, majorarea salariului minim, construcția bugetului de stat pentru 2027 și reformele din sănătate, educație și administrație s-au numărat printre principalele teme discutate luni, 23 noiembrie, la Parlament, în cadrul întrevedrii la care au participat reprezentanții celor cinci confederații sindicale și cei ai conducerii Partidului Social Democrat (PSD). La finalul discuțiilor, liderul Cartel Alfa Bogdan Hossu a declarat că sindicatele au prezentat zece puncte de interes, care vizează atât veniturile angajaților, cât și identificarea unor noi surse de finanțare pentru bugetul de stat.
Ce au cerut sindicatele la întrevederea cu PSD
Liderul Cartel Alfa Bogdan Hossu a explicat că întâlnirea a fost solicitată de cele cinci confederații sindicale, în condițiile în care PSD deține 11 ministere în actuala structură guvernamentală, iar reprezentanții angajaților vor să afle care sunt perspectivele pentru perioada următoare.
Potrivit lui Hossu, printre subiectele abordate s-au aflat legea salarizării bugetare, calendarul aplicării acesteia, salariul minim pe economie și construcția bugetului de stat pentru anul 2027. De asemenea, sindicaliștii au ridicat probleme legate de reforma din sănătate, condițiile de muncă din învățământ și măsurile adoptate în perioada în care Ilie Bolojan a fost premier, despre care Hossu spune că afectează structura sistemului de educație.
Un alt subiect important a fost reforma administrativă.
Propunerea Cartel Alfa: renunțarea la investiții considerate neproductive
Una dintre propunerile prezentate de liderul Cartel Alfa pentru identificarea unor resurse financiare suplimentare la bugetul de stat vizează renunțarea, cel puțin în 2027, la anumite investiții pe care sindicatele le consideră neproductive. Printre exemplele oferite de Bogdan Hossu se numără lucrările la borduri și parcuri.
Acesta a propus și limitarea cheltuielilor pentru achiziția de autoturisme de lux de către instituțiile publice. În cazul în care achizițiile de mașini sunt necesare, Hossu consideră că ar trebui să fie preferați producătorii români. O altă propunere vizează suspendarea subvențiilor acordate partidelor politice, cel puțin pe parcursul anului 2027.
Reducerea taxării pe muncă, posibilă din 2027. Ce spune Bogdan Hossu
În cadrul discuțiilor a fost abordată și posibilitatea reducerii taxării muncii începând din 2027. Potrivit lui Bogdan Hossu, măsura ar putea fi luată în calcul, însă aplicarea sa ar trebui să țină cont de anumite condiții. Subiectul nu a fost tranșat în cadrul întâlnirii, urmând să fie analizat în momentul discuțiilor privind construcția bugetului de stat.
Totodată, Hossu a atras atenția asupra rolului salariului minim în alimentarea bugetului de stat, susținând că majorarea acestuia generează venituri suplimentare la buget.