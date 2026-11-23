Angajații Minprest Serv Rovinari, societate care prestează activități pentru Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia), au declanșat o grevă japoneză, nemulțumiți de nivelul veniturilor și de blocarea negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Muncă (CCM), relatează Realitatea PLUS. Salariații reclamă, de asemenea, întârzierea aprobării unui memorandum care prevede majorări salariale începând de anul viitor. Aceștia amenință că vor veni la București dacă nu e vor găsi soluții la revendicările lor.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, angajații Minprest din toate sectoarele de activitate au declanșat luni, 23 noiembrie, o grevă japoneză pe fondul nemulțumirilor legate de oprirea negocierilor pentru Contractul Colectiv de Muncă (CCM). Discuțiile privind noul CCM au fost suspendate deoarece bugetul de venituri și cheltuieli al societății nu a fost aprobat de Ministerul Muncii, susțin angajații.
O altă nemulțumire vizează un memorandum al Minprest, referitor la creșterile salariale care ar urma să fie aplicate începând de anul viitor. Sindicaliștii reclamă faptul că documentul este blocat la Ministerul Finanțelor, ceea ce împiedică deocamdată punerea în aplicare a majorărilor.
Sindicaliștii amenință cu proteste în Capitală
Protestul angajaților Minprest Serv Rovinari este programat să se desfășoare pe parcursul întregii săptămâni, dacă discuțiile cu autoritățile nu vor conduce la identificarea unor soluții.
Marți, 24 noiembrie, sindicaliștii vor avea o întâlnire cu prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, și cu președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu.
Reprezentanții angajaților speră ca în urma acestor discuții să fie deblocate negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă și să fie clarificată situația memorandumului privind majorările salariale.
În cazul în care nu vor primi răspunsuri concrete și nu vor fi identificate soluții la nivel local, sindicaliștii avertizează că vor veni în Capitală pentru a organiza proteste.