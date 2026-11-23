Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 15:46

Angajații Minprest Serv Rovinari, societate care prestează activități pentru Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia), au declanșat o grevă japoneză, nemulțumiți de nivelul veniturilor și de blocarea negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Muncă (CCM), relatează Realitatea PLUS. Salariații reclamă, de asemenea, întârzierea aprobării unui memorandum care prevede majorări salariale începând de anul viitor. Aceștia amenință că vor veni la București dacă nu e vor găsi soluții la revendicările lor.

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