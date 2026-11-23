Este anchetă de amploare în Gorj, după ce un bebeluș de numai opt luni a murit în ambulanță, în drum spre spitalul din Târgu Jiu. Copilul a fost dus la spital și cu două zile înainte de tragedie, iar primele verificări indică faptul că tratamentul prescris nu ar fi fost administrat conform recomandărilor medicului. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar necropsia urmează să stabilească de ce a murit micuțul.
Potrivit primelor informații, tragedia s-a produs duminică dimineață, 22 noiembrie. În jurul orei 06:22, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 de dispeceratul unei unități medicale, cu privire la decesul unui copil de opt luni, aflat într-o ambulanță pe rampa spitalului.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au precizat că, la examinarea vizuală a trupului copilului, nu au fost identificate urme vizibile de violență.
Scene dramatice în ambulanță. Medicii au încercat să-l resusciteze pe micuț
Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, părinții au solicitat ajutor medical în jurul orei 06:00, după ce au constatat că bebelușul era inert și nu reacționa. Ambulanța a preluat copilul din fața locuinței familiei, din municipiul Târgu Jiu. Echipajul medical, format din doi asistenți, a constatat gravitatea stării copilului și a decis să îl transporte de urgență la spital.
În timpul deplasării, cadrele medicale au observat că băiețelul nu era conștient și nu respira. Au fost începute manevrele de resuscitare, prin ventilație cu mască și balon, precum și compresii toracice. La sosirea ambulanței la unitatea medicală, copilul prezenta rigiditate cadaverică, iar medicii nu au mai putut face altceva decât să constate decesul.
Copilul a fost tratat cu doar două zile înainte. Ce verifică polițiștii
Sursele judiciare citate de News.ro au mai precizat că bebelușul a fost adus la spital cu doar două zile înainte de tragedie, unde a primit un tratament. Potrivit primelor verificări, există indicii că tratamentul nu i-ar fi fost administrat conform prescripției medicului. Acest aspect urmează să fie clarificat în cadrul anchetei.
Aceleași surse au menționat, de asemenea, că la caz a fost trimis echipajul cu asistenţi medicali pentru că cel cu medic transfera o pacientă cu insuficienţă respiratorie de la Spitalul din Motru la Târgu Jiu.
Poliția Gorj a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
Trupul neînsuflețit al bebelușului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.
Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia, inclusiv dacă există o legătură între tratamentul administrat anterior și decesul copilului.