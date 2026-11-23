Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 nov. 2026, 16:57

Este anchetă de amploare în Gorj, după ce un bebeluș de numai opt luni a murit în ambulanță, în drum spre spitalul din Târgu Jiu. Copilul a fost dus la spital și cu două zile înainte de tragedie, iar primele verificări indică faptul că tratamentul prescris nu ar fi fost administrat conform recomandărilor medicului. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar necropsia urmează să stabilească de ce a murit micuțul.

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