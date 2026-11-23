Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 19:31

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că deducerea forfetară de 40% nu se aplică la stabilirea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

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