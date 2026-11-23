Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că deducerea forfetară de 40% nu se aplică la stabilirea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală.
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit, printr-o decizie pronunțată luni, 23 noiembrie 2026, cum trebuie calculată indemnizația pentru creșterea copilului în cazul persoanelor care au obținut venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Instanța supremă a hotărât că deducerea forfetară de 40%, prevăzută de Codul fiscal pentru determinarea venitului net fiscal, nu trebuie aplicată și la calcularea bazei de care se ține cont pentru stabilirea indemnizației.
Decizia nr. 15 a fost pronunțată de Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, care a admis sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași.
Cum se stabilește baza de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului
Potrivit comunicatului ÎCCJ, hotărârea vizează interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (2) teza I și art. 3 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
În cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, baza de calcul a indemnizației se stabilește prin scăderea impozitului pe venit și, după caz, a contribuțiilor sociale obligatorii datorate potrivit legii. ÎCCJ a precizat că deducerea forfetară de 40%, utilizată conform art. 72 alin. (2) din Codul fiscal pentru determinarea venitului net fiscal, nu se aplică și la calcularea bazei indemnizației.
Ce a stabilit Înalta Curte prin decizia nr. 15 din 23 noiembrie 2026
Instanța supremă a explicat în comunicat că venitul luat în considerare pentru stabilirea indemnizației nu trebuie diminuat cu această cotă forfetară. Din venit se scad numai impozitul pe venit și, dacă este cazul, contribuțiile sociale obligatorii.
„Prin decizia de astăzi Înalta Curte a statuat că pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale, în conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010.”
ÎCCJ a reiterat că, la stabilirea dreptului la indemnizație, se iau în calcul veniturile realizate fără reducerea prealabilă cu procentul de 40%.
„Astfel la stabilirea dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului se efectuează la baza integrală a veniturilor realizate fără reducerea acesteia cu 40% cota forfetară din venitul total. Cota de 40%, care este utilizată doar la calcularea impozitului pe venit.”
Când va fi publicată decizia în Monitorul Oficial
Decizia nr. 15 din 23 noiembrie 2026 a fost pronunțată în urma admiterii recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași.
Conform comunicatului Înaltei Curți, hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea deciziei.