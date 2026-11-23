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Forţele Navale Române, măsuri pentru creşterea siguranţei navigaţiei pe Dunăre şi în Marea Neagră. Anunţul MApN
FOTO: Facebook/Forțele Navale Române
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, luni seară, că Forţele Navale Române vor desfăşura, în această săptămână, misiuni de supraveghere şi patrulare pe Dunăre şi în Marea Neagră, pentru creşterea siguranţei navigaţiei şi protejarea infrastructurii critice, în contextul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din regiune.
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