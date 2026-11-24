Ai turnat betonul, ai nivelat suprafața și vrei să obții o placă rezistentă, fără fisuri care să îți strice lucrarea? Atunci trebuie să acorzi atenție și rosturilor de contracție, deoarece betonul își reduce volumul pe măsură ce se întărește, iar tensiunile acumulate pot provoca fisuri necontrolate. Află ce disc diamantat să folosești și cum să execuți corect tăieturile!
Discurile diamantate folosite pentru tăierea betonului proaspăt
Betonul turnat recent are nevoie de rosturi de contracție, astfel încât fisurile provocate de reducerea volumului să apară în zonele stabilite, sub tăieturi, și să nu se extindă necontrolat pe suprafața plăcii. Pentru această operațiune sunt folosite discuri diamantate destinate betonului verde, care pot realiza tăieturi în materialul aflat în primele etape de întărire. Dacă folosești echipamentul corespunzător, poți executa rosturile fără să desprinzi cantități mari de agregate de pe margini.
Pentru executarea rosturilor, ai nevoie de un disc diamantat pentru taierea betonului, însă trebuie să ții cont de cât de mult s-a întărit materialul după turnare. Dacă lucrezi la scurt timp după finisarea suprafeței, sunt recomandate discurile speciale pentru beton verde, utilizate cu mașini de tăiere timpurie, care susțin suprafața în apropierea discului și limitează desprinderea agregatelor de pe marginile rosturilor.
Momentul potrivit pentru executarea rosturilor de contracție
Dacă începi tăierea prea devreme, betonul poate fi încă atât de moale încât discul să smulgă agregatele și să lase margini neregulate. Pe de altă parte, dacă aștepți prea mult, placa poate începe deja să fisureze din cauza contracției, motiv pentru care trebuie să urmărești evoluția betonului după turnare și să stabilești momentul tăierii în funcție de condițiile de pe șantier.
Cu echipamente speciale pentru tăiere timpurie, rosturile pot fi executate uneori la câteva ore după finisarea betonului, în funcție de temperatura aerului, compoziția amestecului și viteza de întărire, pe când mașinile convenționale necesită ca materialul să atingă o rezistență mai mare pentru a evita desprinderea agregatelor și deteriorarea marginilor tăieturii. Dacă observi că discul desprinde pietricele de pe margini, betonul poate fi încă prea moale pentru sistemul folosit, iar continuarea lucrării riscă să deterioreze suprafața.
Adâncimea rosturilor și distanța dintre tăieturi
Rosturile trebuie să creeze zone controlate de slăbiciune în placă, astfel încât fisurile de contracție să se formeze sub acestea. Pentru tăierea convențională, adâncimea este frecvent de aproximativ un sfert din grosimea plăcii, ceea ce înseamnă circa 25 mm pentru betonul gros de 10 cm. Sistemele speciale pentru tăiere timpurie pot permite alte adâncimi, conform proiectului și instrucțiunilor producătorului.
Nici distanța dintre rosturi nu trebuie stabilită la întâmplare, deoarece suprafețele prea mari pot fisura între tăieturi. De exemplu, pentru o placă de 10 cm, distanțele orientative folosite în anumite aplicații sunt de aproximativ 2,4–3,6 metri, însă valorile trebuie adaptate proiectului. Încearcă să obții panouri cât mai apropiate de forma pătrată și evită colțurile interioare care pot favoriza apariția fisurilor.
Diametrul discului și tipul mașinii de tăiat
Pentru executarea rosturilor în pardoseli și platforme din beton sunt utilizate frecvent mașini de tăiat pardoseli, care permit deplasarea discului pe traseul stabilit și reglarea adâncimii. Diametrul accesoriului trebuie să corespundă echipamentului, dar și adâncimii necesare, deoarece o tăietură superficială poate să nu controleze eficient fisurarea plăcii.
Discurile destinate betonului proaspăt trebuie utilizate conform recomandărilor producătorului, inclusiv în privința turației și a metodei de răcire. Unele sisteme sunt proiectate pentru tăiere uscată timpurie, pe când alte echipamente folosesc alimentare cu apă. Dacă lucrezi pe suprafețe mari, urmărește și evacuarea materialului rezultat din tăiere, deoarece acumularea acestuia în rost poate afecta desfășurarea lucrării.
Discul destinat betonului proaspăt, folosit la momentul potrivit și la adâncimea stabilită prin proiect, te ajută să controlezi fisurile de contracție. Consultă gama de discuri diamantate de pe criano.com și pregătește din timp operațiunea de tăiere a rosturilor!