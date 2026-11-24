Scris de Catalina Anghel Publicat: 24 nov. 2026, 10:26

Ai turnat betonul, ai nivelat suprafața și vrei să obții o placă rezistentă, fără fisuri care să îți strice lucrarea? Atunci trebuie să acorzi atenție și rosturilor de contracție, deoarece betonul își reduce volumul pe măsură ce se întărește, iar tensiunile acumulate pot provoca fisuri necontrolate. Află ce disc diamantat să folosești și cum să execuți corect tăieturile!

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