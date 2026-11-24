La o săptămână de la moartea lui Dudu Georgescu, situația privind repatrierea trupului fostului mare fotbalist este încă neclară. Gavrilă Șandor, românul stabilit în Canada care i-a închiriat apartamentul în care a locuit fostul atacant, spune că procedurile sunt costisitoare și că nu a reușit să ia legătura cu membrii familiei. Acesta face apel la Federația Română de Fotbal, la Dinamo și la autoritățile române să se implice.
Într-o discuție cu Gazeta Sporturilor, Șandor a explicat că trupul neînsuflețit al lui Dudu Georgescu se află în continuare în circuitul autorităților canadiene, iar demersurile pentru înmormântare sau repatriere depind de familie. Potrivit acestuia, costurile unei înmormântări în Canada pot ajunge la 10.000–12.000 de dolari.
Acesta susține că niciun membru al familiei nu i-a răspuns la telefon și că nu știe unde se află Marina, soția fostului fotbalist. În aceste condiții, spune el, comunitatea românească din Toronto ar putea încerca să strângă bani în memoria lui Dudu Georgescu.
„Federația să contribuie financiar să-l aducem în țară!”
Șandor consideră că forurile din fotbalul românesc ar trebui să se mobilizeze pentru repatrierea fostului golgheter. El estimează că transportul funerar internațional ar putea costa câteva mii de euro, peste cheltuielile necesare pregătirii trupului neînsuflețit.
Acesta a detaliat și costurile pe care le presupune procedura. Potrivit estimărilor sale, numai sicriul poate costa de la 3.000 de dolari, iar transportul peste ocean presupune condiții speciale, inclusiv un sicriu exterior sigilat.
Deocamdată, nu există o decizie publică privind locul în care va fi înmormântat Dudu Georgescu. Nici repatrierea nu este confirmată.
Ce spune Poliția din Toronto despre moartea fostului fotbalist
Moartea lui Dudu Georgescu este investigată de autoritățile canadiene. Într-un răspuns transmis Gazetei Sporturilor, Poliția din Toronto a confirmat că, luni, 16 noiembrie 2026, la ora 10:24, echipajele au intervenit la o adresă unde au găsit o persoană decedată.
Poliția a precizat că a fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei morții. Autoritățile nu au confirmat oficial identitatea persoanei, invocând motive de confidențialitate, și au menționat că vor oferi informații suplimentare dacă dosarul va deveni o anchetă penală.
Prin urmare, cauza decesului nu este stabilită public, iar ipotezele vehiculate în spațiul public nu pot fi prezentate drept concluzii ale anchetei.
Omul care l-a ajutat să se stabilească în Canada
Gavrilă Șandor spune că l-a cunoscut pe Dudu Georgescu în 1975 și că l-a ajutat după ce fostul fotbalist a emigrat în Canada, la o vârstă la care adaptarea la o țară nouă nu era ușoară.
Acesta i-a pus la dispoziție apartamentul în care Georgescu a locuit alături de soția sa și afirmă că l-a sprijinit inclusiv în găsirea unor oportunități de muncă. Potrivit lui Șandor, fostul atacant întâmpina dificultăți din cauza limbii și era o persoană retrasă.
Șandor a criticat și lipsa de interes pe care, în opinia sa, clubul Dinamo ar fi manifestat-o față de fostul său jucător după plecarea acestuia din România. El spune că ar vrea ca măcar acum fotbalul românesc să se implice în rezolvarea situației.
Dudu Georgescu, de două ori câștigător al Ghetei de Aur
Dudu Georgescu a fost unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc. A câștigat de două ori Gheata de Aur, în 1975 și 1977, și a înscris 252 de goluri în prima ligă din România.
Cele mai importante performanțe le-a obținut la Dinamo, echipă cu care a câștigat patru titluri de campion și Cupa României. A fost golgheter al campionatului în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978, iar în sezonul 1976–1977 a marcat 47 de goluri.
Fostul atacant a jucat și pentru echipa națională a României, pentru care a înscris 21 de goluri în 40 de selecții. Moartea sa, în Canada, a readus în atenție atât cariera sa sportivă, cât și dificultățile cu care se confruntă acum cei care încearcă să clarifice procedurile funerare.