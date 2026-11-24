Publicat 24 nov. 2026, 10:19 Actualizat 24 nov. 2026, 10:23

La o săptămână de la moartea lui Dudu Georgescu, situația privind repatrierea trupului fostului mare fotbalist este încă neclară. Gavrilă Șandor, românul stabilit în Canada care i-a închiriat apartamentul în care a locuit fostul atacant, spune că procedurile sunt costisitoare și că nu a reușit să ia legătura cu membrii familiei. Acesta face apel la Federația Română de Fotbal, la Dinamo și la autoritățile române să se implice.

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