Scris de Catalina Anghel Publicat: 24 nov. 2026, 16:24

Într-o perioadă în care promovarea digitală domină strategiile de marketing, materialele promoționale tradiționale pot părea mai puțin relevante. Reclamele online, campaniile pe rețelele sociale și comunicarea prin e-mail oferă companiilor posibilitatea de a ajunge rapid la publicul dorit și de a măsura rezultatele obținute.

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