Pensionarii din România vor primi pensiile aferente lunii decembrie după un calendar adaptat zilelor libere și weekendului. Distribuirea banilor prin Poșta Română începe pe 2 decembrie, în timp ce viramentele bancare sunt anunțate pentru 11 decembrie. Tot în ultima lună a anului este programată a doua tranșă a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu venituri de până la 3.000 de lei.
Când aduce poștașul pensia
Pensionarii care primesc banii în numerar, prin intermediul Poștei Române, vor începe să încaseze pensiile de miercuri, 2 decembrie 2026. Distribuirea nu poate începe în prima zi a lunii, deoarece 1 Decembrie, Ziua Națională a României, este sărbătoare legală.
Potrivit calendarului anunțat de Poșta Română, livrările vor avea loc pe 2, 3 și 4 decembrie și vor continua în săptămâna următoare. Compania estimează că operațiunea va fi încheiată până la 16 decembrie, înaintea sărbătorilor de iarnă.
Nu toți pensionarii vor primi banii în aceeași zi. Data la care ajunge poștașul depinde de traseul și programul de distribuire din fiecare localitate.
Conform regulilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pensiile achitate prin Poșta Română se distribuie, în mod obișnuit, între zilele de 1 și 15 ale lunii. Dacă beneficiarul nu este găsit acasă, banii și documentul de plată pot fi ridicați de la ghișeul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată.
Ce se schimbă la pensii în decembrie
O modificare importantă privește calendarul viramentelor bancare. În mod obișnuit, pensiile intră în conturi începând cu data de 12 a lunii, dar nu mai târziu de 13. În decembrie 2026, ziua de 12 este sâmbătă, iar 13 decembrie este duminică. Din acest motiv, plata pe card este anunțată pentru vineri, 11 decembrie.
Pe lângă pensia lunară, unii beneficiari vor primi și a doua tranșă a ajutorului financiar acordat în 2026. Potrivit OUG nr. 23/2026, sprijinul este destinat pensionarilor ale căror venituri lunare cumulate nu depășesc 3.000 de lei.
Sumele acordate în decembrie sunt:
500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;
400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;
300 de lei pentru cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.
Ajutorul se acordă automat, fără depunerea unei cereri, prin casele de pensii. Pentru stabilirea eligibilității sunt luate în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026. Măsura nu reprezintă o majorare permanentă a pensiei, ci un sprijin financiar acordat în două tranșe, în mai și decembrie.
Calendarul plăților
Datele importante pentru pensionari, în decembrie 2026, sunt următoarele:
2 decembrie: începe distribuirea pensiilor prin Poșta Română;
11 decembrie: data anunțată pentru virarea pensiilor în conturile bancare;
16 decembrie: termenul estimat de Poșta Română pentru finalizarea livrărilor la domiciliu.
Pensionarii care primesc banii pe card trebuie să țină cont că talonul mov este transmis separat, prin poștă. Potrivit CNPP, documentul de informare este distribuit la domiciliu în intervalul 1–15 ale lunii.
Ce pensie ai la 35 de ani vechime? Nu există o sumă fixă stabilită doar în funcție de numărul anilor lucrați. Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizate cu valoarea punctului de referință. Pentru 2026, aceasta este de 81 de lei.
La un stagiu contributiv de 35 de ani se acordă și 6,25 puncte de stabilitate: câte 0,50 puncte pentru fiecare an între 25 și 30 de ani și câte 0,75 puncte pentru fiecare an între 30 și 35 de ani. Cuantumul final depinde însă și de veniturile pentru care s-au plătit contribuțiile de-a lungul carierei.