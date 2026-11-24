Publicat 24 nov. 2026, 13:02 Actualizat 24 nov. 2026, 13:07

Pensionarii din România vor primi pensiile aferente lunii decembrie după un calendar adaptat zilelor libere și weekendului. Distribuirea banilor prin Poșta Română începe pe 2 decembrie, în timp ce viramentele bancare sunt anunțate pentru 11 decembrie. Tot în ultima lună a anului este programată a doua tranșă a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu venituri de până la 3.000 de lei.

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