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Oprire programată la CET București Vest, miercuri. Cât durează intervenția și ce se întâmplă cu furnizarea agentului termic
Calorifer/ Profimedia
CET București Vest va fi oprită programat miercuri, 25 noiembrie, între orele 8:00 și 14:00, pentru efectuarea unor lucrări tehnice la sistemul de protecție al turbinei cu gaz. Electrocentrale București (Elcen) precizează, într-un comunicat, că intervenția este una preventivă și necesară pentru funcționarea în siguranță a instalației. Centrala urmează să revină la parametrii optimi până la ora 16:00.
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