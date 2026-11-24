Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 12:51

CET București Vest va fi oprită programat miercuri, 25 noiembrie, între orele 8:00 și 14:00, pentru efectuarea unor lucrări tehnice la sistemul de protecție al turbinei cu gaz. Electrocentrale București (Elcen) precizează, într-un comunicat, că intervenția este una preventivă și necesară pentru funcționarea în siguranță a instalației. Centrala urmează să revină la parametrii optimi până la ora 16:00.

Distribuie articolul