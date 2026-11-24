Publicat 24 nov. 2026, 15:11 Actualizat 24 nov. 2026, 15:16

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un nou avertisment pe telefoanele mobile, marți după-amiază. În jurul orei 14:45, autoritățile au emis al doilea mesaj RO-ALERT al zilei, pe fondul riscului unor atacuri cu drone.

Distribuie articolul