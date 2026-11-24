Publicat 24 nov. 2026, 17:08 Actualizat 24 nov. 2026, 17:09

Seara, înainte de culcare, poți să spui rugăciuni scurte și puternice, pentru liniște, protecția familiei și un somn liniștit, iar noi îți oferim câteva exemple...

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