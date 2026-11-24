Rugăciunea de seară scurtă, dar puternică. Ce rugăciuni spui înainte de culcare
FOTO - caracter ilustrativ
Seara, înainte de culcare, poți să spui rugăciuni scurte și puternice, pentru liniște, protecția familiei și un somn liniștit, iar noi îți oferim câteva exemple...
Așadar, după o zi agitată și plină de evenimente, mulțumește-i lui Dumnezeu că ai reușit să treci peste toate încercările, seară de seară, rostind câte o rugăciune.
Rugăciunea de seară scurtă
O rugăciune scurtă, de seară, poate fi aceasta:
„Doamne, Dumnezeul nostru, iartă-mi tot ce am greșit astăzi cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni. Dăruiește-mi somn lin și fără tulburare, păzește-mă de tot răul și trimite îngerul Tău păzitor să mă apere până dimineață. Amin!”...
Rugăciunea de seară completă
„Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin”.
Rugăciune de seară pentru familie
„Doamne, în această seară Îți încredințez familia noastră. Îți mulțumesc pentru ziua care a trecut, pentru darurile primite și pentru grija Ta purtătoare de viață. Fii Tu pacea, liniștea și armonia din casa noastră. Umple-ne inimile cu iubire, răbdare, iertare și credință. Ocrotește-i pe cei dragi de orice rău, ispită sau necaz, dăruiește-le sănătate, odihnă bună și putere pentru ziua de mâine. Rămâi cu noi în această noapte și în toate zilele vieții noastre. Amin”.
Rugăciune scurtă către Maica Domnului
„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și ne acoperă cu sfânt acoperământul tău de toate relele văzute și nevăzute. Ajută-ne, mângâie-ne și roagă-te Fiului tău, Domnului nostru Iisus Hristos, pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin”.
De asemenea, mai există și alte rugăciuni scurte, pentru ocrotire sau de laudă:
Pentru ocrotire: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, acoperă-mă și mă păzește pe mine de toată răutatea sufletului și a trupului și de tot vrăjmașul cel nevăzut și văzut”;
De laudă: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine; binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre”.
Rugăciunea Părintelui Arsenie Boca
Potrivit Doxologia.ro, rugăciunea Părintelui Arsenie Boca sună astfel:
„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, și astfel, ținând la mine, Te pierd pe Tine.
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, și așa risipim în deșertăciuni zilele noastre, umiliți și dosădiți până la pământ.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniței în care Te ținem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân pe jos neputincioase.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșiți suntem, cât ești de aproape de sufletele noastre și cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viața Ta, lumina și bucuria noastră, slavă Ție. Amin”.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News