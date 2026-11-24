Importanța site-urilor de afiliere din industria jocurilor de noroc
Importanța site-urilor de afiliere din industria jocurilor de noroc
Când cauți pe Google un casino online sau o casă de pariuri, ajungi de multe ori pe un site cu topuri și recenzii. Acela este un site de afiliere, iar în acest articol îți explic ce rol are pe piața jocurilor de noroc din România.
Compania care administrează un astfel de site are nevoie de propria licență de la ONJN, la fel ca operatorii pe care îi prezintă. Dacă știi ce presupune licența, îți dai seama repede dacă site-ul de pe care te informezi este unul serios.
Ce este un site de afiliere?
Pe un site de afiliere găsești recenzii de cazinouri online și case de pariuri, comparații de bonusuri și tutoriale pentru începători. Site-ul nu este însă un casino online, așa că nu îți deschizi cont pe el și nu depui bani.
Când apeși pe un link din recenzie, ajungi la operator, adică la cazinoul online sau la casa de pariuri despre care ai citit. Dacă îți faci cont acolo, compania care administrează site-ul de afiliere, numită afiliat, poate primi un comision.
Operatorul plătește comisionul, nu tu. Suma poate fi fixă, pentru fiecare jucător nou care se înregistrează sau face o depunere. Modelul acesta se numește CPA (cost per acquisition, adică cost per achiziție).
Al doilea model este revenue share (împărțirea veniturilor). În acest caz, afiliatul primește un procent din veniturile pe care operatorul le obține de la jucătorul respectiv.
De ce contează pentru jucători?
Într-o reclamă vezi, de obicei, doar valoarea bonusului. Într-o recenzie bine făcută găsești și condițiile de rulaj, dar și limita maximă de câștig.
Mai există un motiv, care ține de siguranță. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) are o listă neagră cu site-urile de jocuri de noroc care nu au licență. Din 2013 până în aprilie 2025, pe listă au ajuns aproximativ 1.500 de site-uri.
De atunci și până în iulie 2026 s-au mai adăugat aproape 1.200. Multe sunt clone ale aceluiași site, mutate de pe un domeniu pe altul ca să nu fie blocate. Arată ca niște site-uri legale, iar tu îți poți face cont pe ele și poți depune bani.
Cum îți dai seama dacă ai ajuns pe un astfel de site? De unul singur e greu. Pe un site de afiliere licențiat găsești doar operatori cu licență ONJN, deoarece afiliatul nu are voie să lucreze cu ceilalți.
Afiliații au nevoie de licență
Operatorii de jocuri de noroc au licență Clasa I. Din 2015, un afiliat poate funcționa legal în România doar dacă are licență Clasa a II-a, emisă tot de ONJN.
România este printre puținele țări din Europa în care afiliatul are nevoie de propria licență. În cele mai multe țări, doar operatorul are licență.
Licența este valabilă zece ani și costă 20.000 de euro pe an. Afiliatul mai plătește o contribuție anuală de 15.000 de euro pentru programele de joc responsabil.
În total, un afiliat plătește 35.000 de euro în fiecare an, indiferent câți jucători trimite către operatori.
De ce ar plăti cineva atât pentru un site cu recenzii? Fără licență nu poate lucra cu operatorii licențiați.
Ce riscă afiliații care încalcă regulile
Un afiliat care trimite jucători la un operator fără licență ONJN își pierde licența și răspunde penal.
În martie 2026, ONJN a depus plângere penală la DIICOT împotriva unui afiliat licențiat. Prin site-ul lui, jucătorii ajungeau pe platforme de jocuri de noroc care nu aveau licență în România.
Vizitatorii vedeau oferte diferite, în funcție de țara din care intrau pe site.
Și tu ai de pierdut dacă ajungi la un operator fără licență. Pentru participarea la jocuri de noroc online neautorizate poți primi amendă de la 5.000 la 10.000 de Lei.
Cum să recunoști un site serios
Caută pe site, de obicei în josul paginii, aceste informații:
• numărul deciziei ONJN prin care compania a primit licența Clasa a II-a
• numele și datele de identificare ale companiei care administrează site-ul
• mențiunea că pe site sunt linkuri de afiliere
• avertismentul 18+ și o pagină despre joc responsabil
Verifică apoi numărul deciziei în lista licențiaților Clasa a II-a de pe site-ul ONJN. În dreptul companiei, la activitate, trebuie să scrie Afiliați.
O companie de afiliere poate administra mai multe site-uri. Betting PRO Advertising, licențiată din 2017, și-a publicat pe https://bettingproadvertising.ro/ portofoliul de site-uri, numărul deciziei ONJN și datele de identificare. Dintr-un astfel de portofoliu afli ce companie răspunde pentru fiecare site.
După ce ai verificat licența, citește o recenzie de pe site. Un editor serios își face cont la operator înainte să scrie și îți spune și ce nu merge bine. Poate fi vorba de retrageri care durează câteva zile sau de un suport cu clienții care răspunde greu.
Uită-te și la data la care a fost actualizat articolul. Bonusurile se schimbă des, iar un articol vechi te poate induce în eroare.
Cu un site de afiliere bun alegi mai ușor operatorul, dar nimeni nu îți poate garanta că vei câștiga. Stabilește-ți un buget înainte să joci și oprește-te când l-ai terminat.
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