Șoferii care circulă pe DN1, pe ruta Otopeni - București, vor întâmpina restricții temporare de trafic în zona Băneasa. Măsurile vor intra în vigoare în noaptea de 24 spre 25 noiembrie și vor fi aplicate timp de trei nopți, exclusiv în intervalul orar 23:00 - 04:00.
Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor la Interstația Aeroport Băneasa - Tokyo, parte a Secțiunii Sud a Magistralei 6 de metrou, proiectul care va asigura legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă.
Cum va fi reorganizat traficul pe DN1, în zona Băneasa
Potrivit informațiilor transmise de autorități, restricțiile vor fi instituite pe sensul de mers Otopeni - București, pe tronsonul cuprins între kilometrii 8+287 și 8+400.
Pe parcursul celor trei nopți de lucrări, banda marginală a acestui sens de circulație va fi închisă temporar. Autovehiculele vor putea circula în continuare pe celelalte două benzi disponibile, respectiv benzile 2 și 3.
Restricțiile vor fi aplicate după următorul program:
- Prima noapte: 24 spre 25 noiembrie;
- A doua noapte: 25 spre 26 noiembrie;
- A treia noapte: 26 spre 27 noiembrie;
- Interval orar: 23:00 – 04:00.
Pe timpul zilei, circulația rutieră va reveni la normal. Toate cele trei benzi ale fiecărui sens vor fi disponibile pentru participanții la trafic.
Ce se întâmplă cu pietonii în zona lucrărilor
Autoritățile au prevăzut și măsuri speciale pentru protejarea pietonilor pe durata intervențiilor.
Astfel, va fi amenajat un culoar pietonal cu o lățime de cel puțin 1,20 metri, care să permită deplasarea în condiții de siguranță. În plus, spațiul în care se desfășoară lucrările va fi separat de zona pietonală prin garduri de protecție.
Măsurile de restricționare a traficului au primit avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și al Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Rutieră.
Recomandări pentru șoferii care tranzitează zona Băneasa
Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza în apropierea șantierului, să manifeste prudență și să respecte indicatoarele și semnalizarea rutieră temporară.
Deși intervențiile sunt programate pe timpul nopții, șoferii care circulă pe DN1, în direcția București, trebuie să ia în calcul posibile încetiniri ale traficului în zona în care se desfășoară lucrările.
Restricțiile sunt temporare și au ca scop permiterea continuării lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, unul dintre proiectele importante de infrastructură de transport din Capitală.