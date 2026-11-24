Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 17:25

Șoferii care circulă pe DN1, pe ruta Otopeni - București, vor întâmpina restricții temporare de trafic în zona Băneasa. Măsurile vor intra în vigoare în noaptea de 24 spre 25 noiembrie și vor fi aplicate timp de trei nopți, exclusiv în intervalul orar 23:00 - 04:00.

Distribuie articolul