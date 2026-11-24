Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 08:42

După mai bine de 36 de ore de intervenție continuă, pompierii au reușit să lichideze incendiul devastator izbucnit la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați, iar pentru stingerea acestora au fost mobilizați aproximativ 150 de pompieri din șapte județe. Mai multe echipaje vor rămâne în continuare la fața locului, pentru a preveni eventualele reaprinderi.

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