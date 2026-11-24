După mai bine de 36 de ore de intervenție continuă, pompierii au reușit să lichideze incendiul devastator izbucnit la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați, iar pentru stingerea acestora au fost mobilizați aproximativ 150 de pompieri din șapte județe. Mai multe echipaje vor rămâne în continuare la fața locului, pentru a preveni eventualele reaprinderi.
Incendiul de la Hotelul Alpin a fost lichidat după o intervenție de peste 36 de ore
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a anunțat marți dimineață, 24 noiembrie 2026, că incendiul izbucnit la Hotelul Alpin din Poiana Brașov a fost lichidat. Salvatorii au acționat pe parcursul a două nopți și al unei zile pentru stingerea flăcărilor și eliminarea focarelor ascunse în structura clădirii. Deși incendiul a fost stins, zona va rămâne sub supravegherea pompierilor.
Aproximativ 150 de pompieri din șapte județe au intervenit pentru stingerea incendiului
Amploarea incendiului a impus mobilizarea unor echipaje suplimentare din mai multe zone ale țării. Pe lângă pompierii brașoveni, la intervenție au participat salvatori din Covasna, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Mureș și Harghita. Echipajele au fost schimbate periodic, astfel încât intervenția să poată continua fără întrerupere, în condiții de siguranță.
Pentru asigurarea necesarului de apă, pompierii au solicitat inclusiv o autocisternă cu o capacitate de 30.000 de litri, trimisă din județul Mureș. Măsura a fost luată după ce o parte dintre sursele de apă disponibile la unitățile turistice din apropiere fuseseră deja utilizate. Alte autospeciale de stingere cu apă și spumă au fost trimise din Dâmbovița și Harghita.
De ce a fost atât de greu de stins incendiul de la Hotelul Alpin
Una dintre principalele dificultăți întâmpinate de pompieri a fost structura acoperișului, alcătuită din două straturi de tablă. Focul s-a propagat în zone greu accesibile, unde pompierii nu puteau identifica direct toate focarele. Pentru a ajunge la acestea, salvatorii au fost nevoiți să îndepărteze învelitoarea acoperișului și să intervină inclusiv la nivelul fațadelor clădirii.
În timpul operațiunii au fost utilizate camere cu termoviziune și o dronă de recunoaștere aeriană. Luni, în jurul orei 13:30, pompierii au reușit să localizeze incendiul și să elimine pericolul extinderii acestuia la construcțiile învecinate. Spre seară, focul nu se mai manifesta cu flacără deschisă, însă operațiunile au continuat pe parcursul nopții pentru stingerea completă a focarelor.
Flăcările au afectat aproximativ 3.000 de metri pătrați din complexul hotelier
Bilanțul pagubelor s-a modificat pe măsură ce pompierii au evaluat zonele afectate. Dacă inițial suprafața cuprinsă de incendiu era estimată la aproximativ 300 de metri pătrați, ulterior aceasta a ajuns la 3.000 de metri pătrați. Flăcările au afectat acoperișul, mansarda, trei etaje ale construcției și, parțial, alte două etaje.
Incendiul a cuprins unul dintre cele trei corpuri ale complexului hotelier, cel în care se află apartamentele destinate cazării turiștilor. Mai multe spații de cazare au fost grav avariate, iar unii dintre turiștii evacuați nu au mai reușit să își recupereze bagajele. Valoarea totală a pagubelor nu a fost încă anunțată.
Incendiul a izbucnit în timp ce numeroși turiști se aflau la cină
Alarma a fost dată duminică seara, 22 noiembrie, în jurul orei 19:30, când numeroși turiști se aflau la cină. Potrivit reprezentanților hotelului, primele flăcări ar fi fost observate pe terasa unui apartament situat la etajul 11 al clădirii. Focul s-a extins rapid, fiind favorizat și de vânt.
Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate în siguranță, fără să fie înregistrate victime. O parte dintre turiști au fost îndrumați către alte unități de cazare, în timp ce alții au ales să părăsească stațiunea. Incendiul a dus și la anularea Congresului Național al Fitofarmaciștilor, eveniment la care erau așteptați aproximativ 250 de participanți. Cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor de specialitate.
Hotelul Alpin a fost afectat de incendiu la doar trei luni de la aniversarea a 50 de ani de la inaugurare
Hotelul Alpin este unul dintre cele mai cunoscute complexuri hoteliere din Poiana Brașov. Inaugurată în 1976, unitatea de cazare a trecut printr-un amplu proces de modernizare și extindere după anul 2004, investițiile depășind 40 de milioane de euro. Complexul a aniversat 50 de ani de la deschidere pe 20 august 2026. Incendiul a izbucnit într-o perioadă importantă pentru industria hotelieră din stațiune, cu doar câteva săptămâni înaintea sărbătorilor de iarnă.