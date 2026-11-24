România rămâne fără o importantă capacitate de producție a energiei electrice pe bază de cărbune, chiar în pragul iernii. Termocentrala Turceni nu va mai produce energie până pe 12 decembrie 2026, după ce singurul grup funcțional a fost retras din exploatare pentru lucrări de revizie. În aceste condiții, Complexul Energetic Oltenia se bazează exclusiv pe cele două grupuri aflate în funcțiune la Termocentrala Rovinari.
Termocentrala Turceni, oprită după luni întregi de avarii și reparații
Grupul energetic numărul 5 al Termocentralei Turceni, cu o putere instalată de 285 MW, a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național luni, 23 noiembrie 2026. Oprirea a fost aprobată de Dispeceratul Energetic Național, iar lucrările sunt programate să dureze aproximativ trei săptămâni. Decizia vine după o perioadă în care Termocentrala Turceni s-a confruntat cu avarii repetate, cauzate de problemele tehnice ale instalațiilor.
În această perioadă vor fi efectuate reparații la cazan, la sistemul de alimentare cu cărbune, la instalațiile auxiliare ale turbinei, dar și la echipamentele de evacuare a cenușii. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia susțin că intervențiile sunt necesare pentru prevenirea unor noi defecțiuni și pentru funcționarea în siguranță a grupului energetic. Repornirea acestuia va avea loc după finalizarea lucrărilor și efectuarea probelor tehnice, în coordonare cu Dispeceratul Energetic Național.
Aproximativ 100.000 de euro pentru reparații, urmate de o nouă avarie
Până la începutul lunii noiembrie, singurul grup funcțional al Termocentralei Turceni înregistrase deja 16 avarii în cursul acestui an. Numai în perioada octombrie-noiembrie au fost semnalate mai multe defecțiuni care au impus întreruperea producției de energie electrică. Problemele au continuat în ciuda intervențiilor repetate asupra instalațiilor, conform Gorjeanul.ro.
Pentru lucrările de reparații la cazan fusese alocat un buget de aproximativ 100.000 de euro. După avaria din 27 octombrie, grupul energetic a fost repornit pe 1 noiembrie, însă a rezistat doar cinci zile înainte ca instalația să se defecteze din nou. Reprezentanții termocentralei semnalaseră încă de atunci necesitatea unor lucrări ample de întreținere și reparații.
Complexul Energetic Oltenia a rămas cu doar două grupuri în funcțiune
Odată cu oprirea Termocentralei Turceni, întreaga producție de energie electrică a Complexului Energetic Oltenia este asigurată de Termocentrala Rovinari, unde funcționează două grupuri energetice. Ponderea energiei produse pe bază de cărbune în producția națională coborâse sub 8%, potrivit datelor raportate în urma opririi de la Turceni. Situația vine într-un moment în care România se pregătește pentru sezonul rece.
Problema de la Turceni este și lipsa unei capacități de rezervă care să poată prelua producția în cazul unor defecțiuni sau al unor lucrări programate. Grupul energetic numărul 4 a fost scos din exploatare în luna martie și nu mai deține licență de funcționare. În aceste condiții, fiecare oprire a grupului numărul 5 înseamnă sistarea completă a producției de energie electrică la Termocentrala Turceni.