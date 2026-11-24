Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 08:15

România rămâne fără o importantă capacitate de producție a energiei electrice pe bază de cărbune, chiar în pragul iernii. Termocentrala Turceni nu va mai produce energie până pe 12 decembrie 2026, după ce singurul grup funcțional a fost retras din exploatare pentru lucrări de revizie. În aceste condiții, Complexul Energetic Oltenia se bazează exclusiv pe cele două grupuri aflate în funcțiune la Termocentrala Rovinari.

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