Publicat 23 nov. 2026, 23:16 Actualizat 23 nov. 2026, 23:17

Un accident rutier grav s-a produs luni seară, în jurul orei 19:30, pe raza localității Tâncăbești, din zona Snagov. Un pieton a fost lovit mortal de un autoturism, iar conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului fără să oprească. Polițiștii încearcă să identifice mașina implicată, despre care există informații că ar fi un Mercedes-Benz Clasa E, de culoare neagră.

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