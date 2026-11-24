Publicat 24 nov. 2026, 16:22 Actualizat 24 nov. 2026, 16:25

Un accident rutier s-a produs marți, pe Calea 6 Vânători din municipiul Arad. Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a murit în urma coliziunii dintre două autoturisme. Acesta a fost găsit inconștient de echipele de intervenție, iar ulterior medicul a declarat decesul.

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