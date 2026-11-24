Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 13:53

Momente de alertă, marți, 24 noiembrie 2026, la o școală din județul Maramureș, unde aproape 100 de elevi și 10 angajați au fost evacuați preventiv, după ce au fost observate degajări de fum. Pompierii au intervenit de urgență, iar verificările ulterioare au scos la iveală o defecțiune la instalația electrică. Din motive de siguranță, autoritățile au decis suspendarea cursurilor pentru întreaga zi.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu romaniascoala evacuata