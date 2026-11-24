Momente de alertă, marți, 24 noiembrie 2026, la o școală din județul Maramureș, unde aproape 100 de elevi și 10 angajați au fost evacuați preventiv, după ce au fost observate degajări de fum. Pompierii au intervenit de urgență, iar verificările ulterioare au scos la iveală o defecțiune la instalația electrică. Din motive de siguranță, autoritățile au decis suspendarea cursurilor pentru întreaga zi.
Peste 100 de persoane au fost evacuate din clădirea școlii
Incidentul s-a produs la unitatea de învățământ din localitatea Gârdani, județul Maramureș. Pompierii din cadrul Secției Fărcașa s-au deplasat la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, după ce au fost semnalate degajări de fum și posibile probleme la instalația electrică a clădirii. Până la sosirea echipajelor de intervenție, personalul didactic a reușit să evacueze în siguranță 98 de elevi și 10 angajați ai școlii.
În urma verificărilor efectuate de pompieri, nu a fost confirmată izbucnirea unui incendiu. La fața locului a intervenit și o echipă a operatorului de distribuție a energiei electrice, care a identificat un contact imperfect la nivelul unei siguranțe. Specialiștii au constatat că sunt necesare lucrări ample de verificare și reparare a circuitelor electrice, conform presei locale.
Cursurile au fost suspendate din motive de siguranță
În urma consultărilor cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, s-a decis suspendarea cursurilor pentru ziua de marți, 24 noiembrie. Măsura a fost luată pentru a permite remedierea defecțiunilor identificate la instalația electrică. Activitatea școlară va putea fi reluată după înlăturarea problemelor care ar putea pune în pericol siguranța elevilor și a angajaților.