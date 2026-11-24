Un caz grav de violență în familie a fost înregistrat în județul Constanța. Un bărbat în vârstă de 45 de ani a ajuns în arestul poliției, după ce și-ar fi agresat fizic propriul fiu, un copil de numai 9 ani. Incidentul s-ar fi petrecut pe fondul consumului de alcool, iar autoritățile au intervenit pentru protejarea mamei și a celorlalți copii din familie.
Polițiștii au fost sesizați în data de 23 noiembrie cu privire la agresiunea asupra minorului. În urma verificărilor, oamenii legii au luat măsuri pentru prevenirea unor noi acte de violență.
Ordin de protecție împotriva bărbatului. Trebuie să păstreze o distanță de 200 de metri
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, în urma incidentului a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 45 de ani.
Măsura îi vizează pe soția acestuia, în vârstă de 36 de ani, și pe cei patru copii ai familiei, cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani.
Agresorul a fost evacuat din locuință și nu mai are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de femeie și de minori. Restricțiile au fost impuse pentru a preveni eventuale alte agresiuni și pentru a asigura protecția membrilor familiei.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
În urma cercetărilor, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta este cercetat pentru infracțiunea de violență în familie.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea asupra copilului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.