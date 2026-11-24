Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 17:10

Un caz grav de violență în familie a fost înregistrat în județul Constanța. Un bărbat în vârstă de 45 de ani a ajuns în arestul poliției, după ce și-ar fi agresat fizic propriul fiu, un copil de numai 9 ani. Incidentul s-ar fi petrecut pe fondul consumului de alcool, iar autoritățile au intervenit pentru protejarea mamei și a celorlalți copii din familie.

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