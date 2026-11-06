Scene șocante în Brașov: un bărbat și-a bătut copiii și partenera însărcinată în timpul unui live pe TikTok. I-a pus femeii o macetă la gât

Publicat 6 nov. 2026, 16:30 Actualizat 6 nov. 2026, 16:32

Caz revoltător în județul Brașov, unde un bărbat în vârstă de 42 de ani a ajuns în arest preventiv după ce și-ar fi agresat partenera însărcinată și cei trei copii. O parte dintre scenele violente au fost transmise în direct pe TikTok, iar imaginile au stârnit indignarea utilizatorilor, care au alertat autoritățile prin apeluri la 112.

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