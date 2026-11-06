Scene șocante în Brașov: un bărbat și-a bătut copiii și partenera însărcinată în timpul unui live pe TikTok. I-a pus femeii o macetă la gât

Caz revoltător în județul Brașov, unde un bărbat în vârstă de 42 de ani a ajuns în arest preventiv după ce și-ar fi agresat partenera însărcinată și cei trei copii. O parte dintre scenele violente au fost transmise în direct pe TikTok, iar imaginile au stârnit indignarea utilizatorilor, care au alertat autoritățile prin apeluri la 112.
Incidentul s-a petrecut în localitatea Cincu, pe 4 noiembrie 2026. Potrivit procurorilor, bărbatul s-ar fi aflat sub influența alcoolului în momentul în care și-ar fi atacat familia. Victimele sunt concubina sa, în vârstă de 30 de ani, însărcinată, fiica lor de 14 ani și cei doi băieți ai cuplului, de 8 și 9 ani.
Bărbatul și-ar fi lovit partenera însărcinată și ar fi amenințat-o cu o macetă
Conform anchetatorilor, agresiunea ar fi început în jurul orei 17:00, în locuința familiei din Cincu. Bărbatul ar fi lovit-o pe femeie cu palmele și pumnii, inclusiv în zona abdomenului, și ar fi tras-o de păr.
Mai mult, acesta ar fi amenințat-o cu o macetă confecționată din fier. Procurorii susțin că agresorul ar fi îndreptat arma improvizată către victimă și i-ar fi așezat-o în partea stângă a gâtului.
Femeia era vizibil însărcinată în momentul incidentului, ceea ce face ca acuzațiile să fie cu atât mai grave.
Cei trei copii ar fi fost, la rândul lor, agresați
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, bărbatul și-ar fi lovit și fiica în vârstă de 14 ani, aplicându-i palme și trăgând-o de păr.
Cei doi băieți, de 8 și 9 ani, ar fi fost apucați cu ambele mâini și ridicați de la sol, apoi aruncați pe un pat și loviți cu palmele.
Anchetatorii au precizat că minorii au suferit leziuni traumatice pentru care au nevoie de 6-7 zile de îngrijiri medicale.
Scenele de violență au fost transmise live pe TikTok. Utilizatorii au sunat la 112
Un detaliu care a amplificat revolta publică este faptul că o parte dintre agresiuni ar fi fost transmise în direct pe platforma TikTok.
Mai mulți utilizatori care au urmărit imaginile au reacționat imediat și au apelat numărul unic de urgență 112, îngrijorați pentru siguranța femeii și a celor trei copii.
Sesizările au dus la intervenția autorităților și la declanșarea cercetărilor împotriva bărbatului.
Agresorul a fost arestat preventiv
După administrarea probelor, bărbatul de 42 de ani a fost reținut, iar ulterior Judecătoria Brașov a dispus arestarea sa preventivă.
Acesta este cercetat pentru patru infracțiuni de violență în familie, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.