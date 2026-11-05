Scene șocante într-un mall din Ploiești! Un bărbat prins la furat s-a dezbrăcat în parcarea centrului comercial

Publicat 5 nov. 2026, 18:59 Actualizat 5 nov. 2026, 19:00

Un incident neobișnuit a avut loc într-un centru comercial din Ploiești, unde un bărbat în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi furat din mai multe magazine, a recurs la un gest șocant după ce a fost prins de angajați. Acesta și-ar fi dat jos pantalonii chiar în parcarea mall-ului, în fața reprezentanților unuia dintre magazine.

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