Scene șocante într-un mall din Ploiești! Un bărbat prins la furat s-a dezbrăcat în parcarea centrului comercial

Un incident neobișnuit a avut loc într-un centru comercial din Ploiești, unde un bărbat în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi furat din mai multe magazine, a recurs la un gest șocant după ce a fost prins de angajați. Acesta și-ar fi dat jos pantalonii chiar în parcarea mall-ului, în fața reprezentanților unuia dintre magazine.
Tânărul este cercetat pentru mai multe infracțiuni, după ce anchetatorii au stabilit că ar fi sustras haine, încălțăminte și produse cosmetice din trei unități comerciale. Valoarea bunurilor furate este estimată la aproximativ 1.500 de lei. În plus, bărbatul este suspectat și de ultraj contra bunelor moravuri, după un alt episod petrecut în luna septembrie.
Bărbat de 27 de ani, prins după mai multe furturi din magazinele unui mall din Ploiești
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, faptele investigate s-ar fi petrecut în intervalul septembrie-noiembrie 2026. Bărbatul ar fi intrat în mai multe magazine dintr-un centru comercial din municipiul Ploiești și ar fi plecat fără să achite produsele.
Printre obiectele sustrase s-ar fi numărat articole vestimentare, încălțăminte și parfumuri, prejudiciul total fiind calculat la circa 1.500 de lei.
„Din cercetările efectuate până în prezent, a reieşit că, în perioada septembrie - noiembrie 2026, un tânăr de 27 de ani ar fi sustras din incinta mai multor societăţi comerciale din municipiul Ploieşti articole de vestimentaţie şi parfumuri, în valoare totală de aproximativ 1.500 de lei. De asemenea, în luna septembrie acesta ar fi săvârşit acte cu caracter exhibiţionist, în prezenţa unor angajaţi ai unei societăţi comerciale”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.
Conform unor surse judiciare, bărbatul ar fi acționat în trei magazine dintr-un centru comercial important situat în partea de sud a orașului.
S-a dezbrăcat în parcarea mall-ului după ce a fost prins la furat
Momentul care a atras atenția în acest caz s-a petrecut după ce angajații unuia dintre magazine l-ar fi surprins pe bărbat în timp ce încerca să sustragă produse.
În loc să părăsească zona fără alte incidente, acesta ar fi ieșit în parcarea centrului comercial și și-ar fi dat jos pantalonii, expunându-se în fața angajaților magazinului.
Gestul este cercetat de polițiști în contextul infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Anchetatorii verifică, de asemenea, și un alt episod cu caracter exhibiționist, care ar fi avut loc în luna septembrie, în prezența unor angajați ai unei societăți comerciale.
Două percheziții domiciliare în dosarul de furt și ultraj contra bunelor moravuri
Pentru documentarea activității presupus infracționale, polițiștii au efectuat joi două percheziții la domiciliile suspectului.
Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal care vizează infracțiunile de furt, furt calificat și ultraj contra bunelor moravuri.
După descinderi, bărbatul în vârstă de 27 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În urma administrării probelor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.
Suspectul urmează să fie prezentat procurorului competent, care va decide asupra unei eventuale alte măsuri preventive.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și recuperarea prejudiciului.