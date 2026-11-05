Doi oameni, găsiți carbonizați într-o casă cuprinsă de flăcări. De la ce ar fi pornit incendiul

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 08:23

Tragedie joi dimineață, 5 noiembrie, în județul Bacău. Un bărbat și o femeie au fost găsiți carbonizați într-o locuință cuprinsă de flăcări, în satul Lespezi, comuna Gârleni. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului, însă pentru cele două persoane aflate în interiorul casei nu s-a mai putut face nimic. Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, iar primele verificări arată că focul ar fi pornit de la o flacără deschisă folosită într-un spațiu închis.

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