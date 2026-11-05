Doi oameni, găsiți carbonizați într-o casă cuprinsă de flăcări. De la ce ar fi pornit incendiul

Tragedie joi dimineață, 5 noiembrie, în județul Bacău. Un bărbat și o femeie au fost găsiți carbonizați într-o locuință cuprinsă de flăcări, în satul Lespezi, comuna Gârleni. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului, însă pentru cele două persoane aflate în interiorul casei nu s-a mai putut face nimic. Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, iar primele verificări arată că focul ar fi pornit de la o flacără deschisă folosită într-un spațiu închis.
Un bărbat de 72 de ani și o femeie de 59 de ani, găsiți carbonizați
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, incendiul a izbucnit joi dimineață la o casă de locuit din satul Lespezi. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. Intervenția a fost sprijinită și de o autospecială de stingere aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși.
În timpul intervenției, pompierii au făcut o descoperire tragică. În interiorul locuinței au fost găsite două persoane carbonizate, un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani și o femeie de aproximativ 59 de ani. Incendiul a afectat o suprafață de circa 80 de metri pătrați din casă. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, alte informații despre identitatea victimelor sau despre împrejurările în care acestea au fost surprinse de flăcări.
De la ce ar fi pornit incendiul devastator din Bacău
Primele verificări efectuate de pompieri indică drept cauză probabilă a incendiului folosirea focului deschis în spații închise. Aceasta este concluzia preliminară comunicată de ISU Bacău, după intervenția de joi dimineață.