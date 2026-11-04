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Alertă cu drone în nordul județului Tulcea. A fost emis mesaj RO-Alert, iar două avioane F16 au fost ridicate de la sol

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat4 nov. 2026, 11:11
Actualizat4 nov. 2026, 11:57

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, miercuri dimineață, după ce radarele MApN au detectat o țintă în apropierea graniței cu România, pe teritoriul Ucrainei. Populația a fost avertizată prin RO-Alert și sfătuită să se adăpostească, în timp ce două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Alertă cu drone în nordul județului Tulcea

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea au anunțat că locuitorii din nordul județului au primit un mesaj RO-Alert în jurul orei 10:55.

Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori

se arată în mesaj.
alerta cu drona

MApN: Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în dimineața zilei de miercuri, două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, după ce sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

În dimineața zilei de miercuri, 4 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F 16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea

a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Astfel, la ora 10:57, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea și avertizarea populației din zona vizată.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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