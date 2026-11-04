Alertă cu drone în nordul județului Tulcea. A fost emis mesaj RO-Alert, iar două avioane F16 au fost ridicate de la sol

Publicat 4 nov. 2026, 11:11 Actualizat 4 nov. 2026, 11:57

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, miercuri dimineață, după ce radarele MApN au detectat o țintă în apropierea graniței cu România, pe teritoriul Ucrainei. Populația a fost avertizată prin RO-Alert și sfătuită să se adăpostească, în timp ce două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

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