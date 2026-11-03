Un camion încărcat cu lemne a luat foc pe autostrada A1. Trafic restricționat

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 08:18

Un camion încărcat cu lemne a fost cuprins de flăcări marți dimineață, 3 noiembrie 2026, pe autostrada A1, în zona municipiului Sebeș, județul Alba. Incendiul s-a produs la kilometrul 311+500, iar circulația rutieră a fost restricționată pe sensul afectat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

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