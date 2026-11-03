Un camion încărcat cu lemne a luat foc pe autostrada A1. Trafic restricționat

Un camion încărcat cu lemne a fost cuprins de flăcări marți dimineață, 3 noiembrie 2026, pe autostrada A1, în zona municipiului Sebeș, județul Alba. Incendiul s-a produs la kilometrul 311+500, iar circulația rutieră a fost restricționată pe sensul afectat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Potrivit informațiilor transmise de dispeceratul de drumuri, incidentul a fost semnalat în jurul orei 6:00. La fața locului au fost aplicate restricții de circulație pentru a permite intervenția și desfășurarea operațiunilor în siguranță.
Camion cu lemne, cuprins de flăcări pe A1
Incendiul a izbucnit la un camion care transporta material lemnos, pe autostrada A1, la kilometrul 311+500, în zona Sebeș. Evenimentul a fost raportat marți dimineață, iar informațiile disponibile indică faptul că nu au existat persoane rănite.
La momentul semnalării incidentului, carosabilul era umed, ceea ce impunea o atenție suplimentară din partea șoferilor care tranzitau zona.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind cauza izbucnirii incendiului sau valoarea pagubelor produse camionului și încărcăturii.
Trafic restricționat pe autostrada A1
Din cauza incendiului, circulația pe Calea 2 a autostrăzii A1, în zona kilometrului 311+500, s-a desfășurat dirijat pe banda a doua.
Banda întâi și banda de urgență au fost restricționate pentru desfășurarea intervenției. Măsura a fost anunțată pentru intervalul 6:00–9:00, potrivit informării transmise de dispeceratul de drumuri.
Șoferii care au tranzitat zona Sebeș au fost sfătuiți să reducă viteza, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să respecte semnalizarea temporară.