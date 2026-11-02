Incendiu violent în Giurgiu. Acoperișul unei case a ars în toiul nopții

Momente de groază în municipiul Giurgiu, în noaptea de duminică spre luni, după ce o locuință de pe strada Crizantemei a fost cuprinsă de un incendiu puternic. Flăcările s-au extins rapid la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, existând riscul ca focul să ajungă și la imobilele din apropiere.
Pompierii au mobilizat mai multe echipaje de intervenție și au acționat contracronometru pentru stingerea incendiului și protejarea locuințelor învecinate, arată Breaking News Giurgiu. Deși au reușit să împiedice extinderea flăcărilor, pagubele produse casei sunt însemnate.
Incendiu puternic în Giurgiu. Pompierii au intervenit cu numeroase autospeciale
Alarma s-a dat în cursul nopții, când flăcările au cuprins acoperișul unei case de locuit din municipiul Giurgiu.
La locul evenimentului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Giurgiu, intervenția necesitând o mobilizare importantă de forțe.
Salvatorii au acționat cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autocisternă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. La intervenție a participat și un echipaj de poliție.
Când au ajuns la adresă, pompierii au constatat că incendiul se manifesta cu violență pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Acoperișul fusese deja cuprins de flăcări, iar focul amenința să se extindă la întreaga locuință și la proprietățile din vecinătate.
Acoperișul casei a ars complet. Pagube importante în mai multe încăperi
Pentru a limita efectele incendiului, pompierii au intervenit simultan pentru stingerea focului și pentru protejarea construcțiilor din apropiere.
Intervenția salvatorilor a împiedicat propagarea flăcărilor către casele învecinate, însă locuința afectată a suferit distrugeri considerabile.
Acoperișul a fost mistuit în totalitate, la fel și bunurile care se aflau depozitate în pod. Temperaturile foarte ridicate și fumul dens au afectat și interiorul casei, unde tavanele, parchetul și ușile mai multor încăperi au fost grav deteriorate.
În urma incendiului, imobilul a devenit temporar nelocuibil, fiind necesară o evaluare amănunțită a pagubelor înainte ca acesta să poată fi folosit din nou.
De la ce ar fi pornit incendiul din Giurgiu
Primele concluzii ale pompierilor indică drept posibilă cauză a izbucnirii focului un scurtcircuit produs la instalația electrică din podul locuinței.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu atrag atenția asupra importanței verificării periodice a instalațiilor electrice, în special în sezonul rece, când utilizarea aparatelor electrice și a sistemelor de încălzire poate crește riscul producerii unor incendii.
Cetățenii sunt sfătuiți să nu lase echipamentele electrice conectate la rețea atunci când nu sunt supravegheate și să solicite verificarea instalațiilor de către personal autorizat.