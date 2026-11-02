Incendiu violent în Giurgiu. Acoperișul unei case a ars în toiul nopții

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 nov. 2026, 09:27

Momente de groază în municipiul Giurgiu, în noaptea de duminică spre luni, după ce o locuință de pe strada Crizantemei a fost cuprinsă de un incendiu puternic. Flăcările s-au extins rapid la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, existând riscul ca focul să ajungă și la imobilele din apropiere.

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