Incendiu puternic într-un bloc din Mediaș! 45 de persoane au fost evacuate

Publicat 30 oct. 2026, 22:02 Actualizat 30 oct. 2026, 22:37

Momente de panică, vineri seară, într-un bloc de locuințe din municipiul Mediaș, județul Sibiu, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la primul etaj al imobilului. Flăcările s-au extins în interiorul locuinței, iar fumul dens a inundat întreaga clădire.

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