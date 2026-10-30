O persoană a murit pe munte, iar alte șapte au fost salvate. Noapte dificilă pentru salvamontiști

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 10:21

O persoană a fost găsită decedată, iar alte șapte au fost salvate de salvamontiști în urma intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore, în mai multe zone montane din România. Temperaturile tot mai scăzute, întunericul și terenul accidentat au îngreunat misiunile echipelor de salvare. Printre cazurile dificile s-a numărat și cel al unor turiști care au rămas blocați în Munții Mehedinți, după ce au părăsit traseul marcat.

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