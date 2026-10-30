O persoană a murit pe munte, iar alte șapte au fost salvate. Noapte dificilă pentru salvamontiști

O persoană a fost găsită decedată, iar alte șapte au fost salvate de salvamontiști în urma intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore, în mai multe zone montane din România. Temperaturile tot mai scăzute, întunericul și terenul accidentat au îngreunat misiunile echipelor de salvare. Printre cazurile dificile s-a numărat și cel al unor turiști care au rămas blocați în Munții Mehedinți, după ce au părăsit traseul marcat.
Potrivit bilanțului transmis vineri, 30 octombrie, de Salvamont România, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate opt apeluri de urgență. În urma intervențiilor, șapte persoane au fost salvate fără să prezinte probleme medicale, însă pentru o altă persoană nu s-a mai putut face nimic. Aceasta a fost găsită decedată, iar trupul său a fost recuperat și predat Serviciului de Medicină Legală.
Doi turiști, surprinși de întuneric într-o zonă periculoasă din Munții Mehedinți
Una dintre cele mai dificile intervenții s-a desfășurat în zona Colții Pietrei, din masivul Mehedinți, unde două persoane au rămas blocate după ce s-au abătut de la traseul turistic marcat. Odată cu lăsarea întunericului, cei doi au ajuns într-o porțiune accidentată, din care nu își mai puteau continua deplasarea în siguranță. Situația a devenit tot mai periculoasă din cauza temperaturilor în scădere, mai ales că turiștii nu aveau echipamentul necesar pentru a rezista o perioadă îndelungată în frig.
Pentru recuperarea lor au fost mobilizate echipe ale Salvamont Gorj, atât de la Baza Centrală din Târgu Jiu, cât și de la Postul Salvamont Padeș. Operațiunii li s-au alăturat și salvamontiști care se aflau în timpul liber, pentru a sprijini căutările într-o zonă greu accesibilă. Cele două persoane au fost localizate cu ajutorul GPS-ului, pe baza semnalului telefonic, iar salvatorii au folosit echipamente cu termoviziune pentru a le identifica poziția exactă.
Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, deoarece întunericul limita vizibilitatea, iar terenul accidentat îngreuna deplasarea echipelor. Pe măsură ce noaptea înainta, temperaturile continuau să scadă, ceea ce sporea riscurile pentru persoanele rămase blocate. Prioritatea salvamontiștilor a fost să ajungă cât mai repede la cei doi turiști și să îi evacueze în siguranță.
Opt apeluri de urgență în 24 de ore. O persoană a fost găsită fără viață
Bilanțul ultimelor 24 de ore arată că salvamontiștii au fost solicitați să intervină în mai multe regiuni ale țării. Apelurile de urgență au vizat zone din Caraș-Severin, Gorj, Harghita, Mehedinți, Zărnești, Argeș și Iași. Pe lângă misiunile de salvare, Dispeceratul Național Salvamont a primit și zeci de solicitări din partea turiștilor care aveau nevoie de informații despre traseele montane.
Apropierea iernii face ca intervențiile pe munte să devină tot mai complicate, mai ales la altitudini mari, unde condițiile meteorologice se pot schimba rapid. Frigul, vântul puternic și vizibilitatea redusă pot pune în dificultate chiar și persoanele obișnuite cu drumețiile. În această perioadă, ninsorile și temperaturile scăzute pot transforma inclusiv traseele cunoscute în zone periculoase.
Avertismentul salvamontiștilor pentru românii care pleacă la munte
Salvatorii montani îi avertizează pe turiști să nu se abată de la traseele marcate și să nu subestimeze timpul necesar pentru parcurgerea unei drumeții. O excursie începută pe vreme bună se poate transforma într-o situație de urgență dacă întoarcerea este întârziată până după lăsarea întunericului. În plus, temperaturile scăzute și lipsa echipamentului adecvat pot pune rapid în pericol siguranța celor aflați pe munte.
Înainte de plecare, turiștii sunt sfătuiți să verifice prognoza meteo, să se informeze despre starea traseelor și să își adapteze planurile în funcție de experiența și pregătirea fizică. Din echipament nu ar trebui să lipsească hainele potrivite pentru frig, încălțămintea de munte, o lanternă și un telefon încărcat. În cazul în care vremea se înrăutățește sau deplasarea nu mai poate continua în siguranță, salvamontiștii recomandă renunțarea la traseu și solicitarea ajutorului prin 112.