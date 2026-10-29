Alertă în Sibiu! O ursoaică însoțită de trei pui, observată într-o localitate. Autoritățile au emis RO-Alert

Publicat 29 oct. 2026, 23:10 Actualizat 29 oct. 2026, 23:12

Momente de alertă, joi seară, în localitatea Porumbacu de Sus, din județul Sibiu, după ce o ursoaică însoțită de trei pui a fost semnalată în zonă. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației, iar un echipaj SMURD a fost trimis la fața locului.

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