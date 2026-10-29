Alertă în Sibiu! O ursoaică însoțită de trei pui, observată într-o localitate. Autoritățile au emis RO-Alert

Momente de alertă, joi seară, în localitatea Porumbacu de Sus, din județul Sibiu, după ce o ursoaică însoțită de trei pui a fost semnalată în zonă. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației, iar un echipaj SMURD a fost trimis la fața locului.
Ursoaică cu trei pui, semnalată la Porumbacu de Sus
Prezența animalelor sălbatice a fost anunțată printr-un apel la numărul unic de urgență 112, joi seară. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, sesizarea a vizat o ursoaică aflată împreună cu cei trei pui în localitatea Porumbacu de Sus.
Autoritățile au intervenit pentru gestionarea situației și pentru informarea persoanelor care locuiesc în apropiere.
Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă
Pentru a-i avertiza pe oameni cu privire la prezența animalelor sălbatice, a fost emis un mesaj RO-Alert. În paralel, un echipaj SMURD s-a deplasat în zona semnalată.
Apariția unei ursoaice însoțite de pui poate reprezenta un risc, mai ales dacă animalele sunt surprinse sau percep apropierea oamenilor ca pe o amenințare.
Ce trebuie să facă oamenii dacă întâlnesc ursul
Locuitorii și persoanele aflate în apropierea zonei sunt sfătuiți să respecte avertizările autorităților și să evite deplasările în locul în care au fost observate animalele.
În cazul unei întâlniri cu un urs, este important ca oamenii să nu se apropie de animal, să nu încerce să îl hrănească sau să îl fotografieze de la mică distanță și să nu îl provoace. Dacă există un pericol imediat, trebuie apelat numărul de urgență 112.
Autoritățile recomandă prudență până la clarificarea situației și înlăturarea riscului pentru populație.