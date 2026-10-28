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Alertă de urs în județul Prahova. Autoritățile au emis două mesaje RO-ALERT

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 oct. 2026, 20:28

Alertă în județul Prahova, după ce prezența unor urși a fost semnalată miercuri seară în orașul Bușteni și în comuna Cerașu. Autoritățile au emis două mesaje RO-ALERT, prin care locuitorii au fost avertizați cu privire la prezența animalelor sălbatice și sfătuiți să evite apropierea de acestea.

Urs semnalat pe Aleea Parcului din Bușteni

Primul mesaj RO-Alert a fost transmis după ce prezența unui urs a fost semnalată în orașul Bușteni, pe Aleea Parcului.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru prezență urs în orașul Bușteni, pe Aleea Parcului

au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Pentru asigurarea zonei, la fața locului se deplasează un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Sinaia.

Mesaj RO-ALERT și în satul Slon, din comuna Cerașu

Un al doilea mesaj RO-ALERT a fost emis pentru semnalarea prezenței unui urs în comuna Cerașu, satul Slon. În această zonă intervine un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Măneciu.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să evite zonele în care au fost semnalate animalele sălbatice, să nu se apropie de urși și să nu încerce să îi hrănească sau să îi fotografieze de aproape.

În cazul în care observă un urs, oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța și să respecte indicațiile transmise prin mesajele de avertizare.

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