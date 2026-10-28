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Locale· 1 min citire
Alertă de urs în județul Prahova. Autoritățile au emis două mesaje RO-ALERT
FOTO: Arhivă
Alertă în județul Prahova, după ce prezența unor urși a fost semnalată miercuri seară în orașul Bușteni și în comuna Cerașu. Autoritățile au emis două mesaje RO-ALERT, prin care locuitorii au fost avertizați cu privire la prezența animalelor sălbatice și sfătuiți să evite apropierea de acestea.
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